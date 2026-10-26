Triunfo de Lula en Brasil: la reacción del arco político nacional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva consiguió, este domingo, la reelección para un cuarto mandato al derrotar en el balotaje al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una jornada marcada por la polarización política, los cambios de liderazgo durante el escrutinio y la decisión judicial de extender el horario de votación en todo el país. Tras el resultado, el arco político nacional se manifestó en las redes con mensajes de celebración y cuestionamientos.

La ex mandataria, Cristina Kirchner, fue una de las primeras en expresarse tras el resultado del balotaje. Allí, luego del triunfo de Lula Da Silva ante Flávio Bolsonaro, aseguró en su cuenta de X: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

Además, Axel Kicillof, escribió: "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".

Massa, quien había respaldado a Lula ayer, compartió en las redes: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".

Por otro lado, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y la tropa libertaria comenzó a agitar en las redes fuertes críticas y dudas sobre la legitimidad de los resultados. Allí, Lemoine a través de su cuenta de X, profundizó: "Siempre que un zurdo pide 2 hs más para votar es porque no llegaba con el fraude...".

Asimismo, Daniel Parisini -conocido como Gordo Dan en las redes-, posteó: "Siempre cuando van perdiendo pasan cosas raras", "¿Ya está choreando Lulinha?" e imágenes de elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro como protagonista.