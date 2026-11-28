El Gobierno vivió como un triunfo político la media sanción que le dio el Senado a la reforma política, que incluye la suspensión de las PASO nacionales otra vez por “única vez” -curiosa unicidad que se repite- para el año que viene. Era, es, la gran apuesta de la Rosada para alargar recién hasta octubre del 27 el examen que deberá dar Javier Milei ante la sociedad en la búsqueda del camino a la reelección. La Primaria de agosto adelantaría sin dudas los tiempos, sea a favor o en contra.

Pero más allá del entusiasmo violeta el triunfo es, digamos, parcial. Aún falta la votación de Diputados. Es verdad: para el Gobierno los acuerdos allí suelen ser menos dificultosos por lo variopinto de la integración del cuerpo y porque el oficialismo parte de una mejor posición propia. Pero no tiene margen para confiarse. En la Cámara baja hay actores que le toman la leche al gato y, objetivamente, los gobernadores -grandes socios de La Libertad Avanza en el Senado- tienen un poder e influencia un poco más menguado.

Sergio Massa, que conoce la Cámara de Diputados como pocos porque la presidió y porque es un experto en conspiraciones que se tejen allí, salió a hacer una especie de terrorismo verbal al decir: “El Gobierno se apura en celebrar; lo del Senado fue sólo el primer paso. Ahora falta Diputados”. ¿Aviso o expresión de deseo?

UNA NEGOCIACIÓN CLAVE

En el Gobierno confían en la habilidad negociadora de Martín Menem, titular del cuerpo, porque allí hay una presencia mayor de fuerzas aliadas. Por ejemplo el PRO, que sólo tiene tres senadores, cuenta con una docena de diputados nacionales; los bloques provinciales son más numerosos y, si bien los radicales están más divididos, los violetas arrancan con un buen número propio (unos 95 diputados). Para sacar la reforma, según la Constitución, LLA necesita la mayoría absoluta de 129 miembros por ser un tema electoral.

La media sanción en el Senado ha dejado bien parado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el negociador con los gobernadores. Necesitaba 37 votos y logró reunir 43. Obvio, hizo concesiones para lograrlo por eso el proyecto aprobado claramente no es el mismo que el enviado por el Ejecutivo allá por abril.

Eso también relativiza un poco el triunfo legislativo violeta y deja más en evidencia que casi el único motivo real de la reforma integral es que no haya Primarias en agosto del año que viene para que la Rosada no se vea afectada, antes de la general de octubre, por esa suerte de encuesta nacional que siempre terminan siendo estos comicios para decidir candidaturas. Bien saben de esto los ex presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.

EL JUEGO DE BULLRICH

Patricia Bullrich, jefa del bloque de Senadores de LLA, también se anotó un poroto. Si no salía la media sanción en el Gobierno la iban a culpar seguro por aquella versión de que quería que no se cayeran las PASO para, eventualmente, desafiar al presidente Milei para representar al espacio oficialista el año próximo. Cumplió Bullrich pero no dejará de coquetear con la idea de la diferenciación, marcando sobre todo falencias de la economía, porque -dicen cerca suyo- se percató vía sondeos reservados que ese ejercicio le suma en el electorado de centro derecha.

La otra victoria parcial del Gobierno el jueves fue la media sanción en Diputados del Presupuesto Nacional 2027. Si bien es un tema muy intrincado, sobresalió como un revés para la Rosada la imposición de la oposición -dialoguistas incluidos- de un aumento de la partida del financiamiento universitario bastante notable respecto de lo que decía el proyecto original del ministerio de Economía, que por supuesto fue con lógica de ajuste para el área.

BILLONES EN DANZA

Se votó destinar 11 billones de pesos a las universidades, que era lo que pedían las casa de altos estudios. Alrededor de 7,3 billones decía el original. Sin ese cambio, claramente el Presupuesto no hubiera salido porque la oposición dialoguista no lo votaba. Festejaron el CIN, el Consejo Interuniversitario nacional. Rumiaron bronca en Balcarce 50, donde todavía siguen con esa cruzada -a esta altura absurda, signada por un criterio fiscalista- contra el sector académico, que ya demostró que puede darle la pelea en la calle al Gobierno e incluso imponerse en el debate público ante una ciudadanía que, lo dicen todas las encuestas, valora muchísimo a la universidad pública como herramienta de ascenso social.

La verdad es que los libertarios del Senado admiten que, cuando toque tratar el Presupuesto para darle la otra media sanción, será muy difícil, casi imposible, revertir el número del financiamiento universitario que la oposición logró colar.

INTERROGANTES

¿Qué gobernador, en un año electoral, irá contra las universidades ordenando a sus representantes votar por un recorte respecto a lo que llegó de Diputados? Ni siquiera funcionaría la amenaza eventual del Gobierno de recortar fondos a las provincias: aún las necesitan para otras cosas, como la otra media sanción a la reforma política y demás detalles.

¿Un veto parcial de Milei? Ayer ni el libertario más talibán se animaba a afirmarlo, teniendo en cuenta que se avecina el año electoral. Hay un fallo pendiente en la Justicia -en manos de una segunda instancia en lo Contencioso Administrativo- que espera resolución. La Rosada se ilusionaría con una solución, digamos, salomónica que reduzca el impacto fiscal. Ni los 7,3 billones iniciales ni los 11 billones del texto final. Pero, se sabe, los tiempos judiciales son largueros.

EL BANCO CENTRAL

Milei sí pudo celebrar plenamente la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsada por él personalmente, para limitar a la entidad sólo a cuidar el valor de la moneda y respetar el principio de emisión cero. O sea, no imprimir billetes para financiar el déficit fiscal. Ojo: no vaya a ser cosa que su administración, si se le achica socialmente el margen para seguir ajustando, termine quedando presa de esa iniciativa.