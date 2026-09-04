"Trump pregunta siempre por Malvinas": la revelación de Patricia Bullrich tras la cadena nacional de Javier Milei

Este viernes, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la cadena nacional que realizó Milei en las últimas horas para hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas y destacó la influencia que puede Donald Trump en una eventual negociación con Reino Unido.

“La decisión del Presidente de cuidar los recursos naturales de los argentinos. El hecho de que pueda haber una exploración que pueda empezar a sacar petróleo es un desafío que Argentina no está dispuesta a aceptar”, remarcó la exministra de Seguridad nacional.

En ese marco, Bullrich detalló que el presidente de Estados Unidos ha hablado en varias ocasiones sobre la cuestión de las Malvinas con las autoridades argentinas. “Yo he participado en reuniones. De manera más informal el presidente Trump pregunta siempre por las Malvinas, están tan cerca de la Argentina. Él dijo 'yo vengo viendo esto desde la guerra'”, argumentó.

“Para Argentina es un momento en que esta tensión que Argentina está provocando a las empresas, es una advertencia clara que nos encuentra en un buen momento geopolítico”, insistió más tarde.

Cabe señalar que Trump no descartó respaldar a Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas debido a su pelea con el Reino Unido, al que le recriminó la falta de apoyo en la guerra con Irán.

Asimismo, el mandatario norteamericano puso en duda que los británicos tengan la capacidad militar para mantener el control de las islas que ocupa ilegítimamente. "El caso de las Malvinas es muy interesante porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años, ha pasado mucho tiempo. Fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos ", reiteró.