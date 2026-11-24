Arturo Porzecanski, especialista en finanzas internacionales, opinó que las tensiones financieras que se observaron en las últimas ruedas en el mercado argentino se debieron al “riesgo Milei”.

“Veo que hay mucho comentario sobre lo que está sucediendo fuera del país. Pero mire mi país, Uruguay, el riesgo país está planchado y el dólar está planchado; el Gobierno emitió bonos y consiguió US$ 1.500 millones, un riesgo país menor al de Francia”, aseguró. “Obviamente, están pasando cosas en el país y en Brasil que los vuelve vulnerables frente a lo que pasando en el exterior”, agregó en declaraciones a una emisora radial porteña.

Detalló que “lo que está pasando en el exterior son 3 cosas, y la guerra de Irán no es una de ellas. Los fondos de dinero que hicieron las apuestas mas riesgosas, perdieron mucha plata y se volvieron mas aversos al riesgo. ¿En dónde perdieron plata? Primero, en las elecciones de Estados Unidos, pensaron que les iba ir bien a los demócratas, pero fue una derrota total para los republicanos y eso tiene impacto sobre los mercados porque afecta a las diversas industrias y sectores. Ahí se perdió mucha plata”, señaló.

Y añadió: “Después, las elecciones en Brasil pensaban que iba a ganar Bolsonaro y ganó Lula. Y Lula, en vez de apaciguar las aguas está empeorando las cosas. Ahí hubo mucha pérdida de dinero también”.

“Y después -explicó., la burbuja de la inteligencia artificial reventó la semana pasada. Hubo grandes pérdidas. Todo eso explica el maremoto que vino desde afuera y está afectando a los países más débiles, más frágiles”. El especialista sostuvo que había factores internos que si se le agrega la aversión al riesgo de los que compraron bonos y acciones en Argentina, esa vulnerabilidad quedó en evidencia. Y le apuntó al “riesgo Milei”. Argumentó: “Por la combinación de dos cosas: la economía en recesión, con la relección de Milei cuestionada.”

“Cada vez más analistas piensas que esta política monetaria llegó a su fin, no está produciendo resultados positivos. De aquí a muchos años va haber una lluvia de dólares. Ahora no”, dijo Porzecanski.

El economista uruguayo estuvo tres décadas en Wall Street, donde se desempeñó como economista jefe y asesor para importantes bancos de inversión globales como JP Morgan. Actualmente es investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University.