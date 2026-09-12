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La provincia quiere modernizar una aeronave y gastará 3 millones de dólares

¿Un avión renovado para la campaña?

el avión que la administración de Kicillof busca modernizar/archivo

Por Redacción

El gobierno de Axel Kicillof avanza con un proceso de modernización del avión ejecutivo que utiliza la Provincia, una decisión que vuelve a poner el foco sobre la flota aérea oficial en un momento de fuerte discusión política en torno a los recursos y las prioridades de la administración bonaerense.

La aeronave que actualmente forma parte de la flota provincial es un Cessna, utilizado para traslados oficiales y operativos vinculados con las autoridades bonaerenses. Según la información difundida por Clarín, la gestión de Kicillof dispuso una serie de trabajos para actualizar el avión y adecuarlo para continuar en servicio, que costarían 3 millones de dólares.

La decisión contempla una renovación integral de distintos componentes de la aeronave. Entre los trabajos previstos aparece la modificación de su configuración interior, además de tareas destinadas a mejorar las condiciones generales de funcionamiento y utilización del avión.

Uno de los puntos que generó mayor atención es la intervención sobre las puertas de la aeronave, dentro de un proceso que busca actualizar un avión que lleva varios años formando parte del patrimonio aéreo de la Provincia.

La discusión sobre el avión aparece, además, en un contexto político particular para Kicillof. El gobernador bonaerense viene profundizando durante 2026 su construcción política nacional y mantiene la mirada puesta en el escenario presidencial que incluye viajes a las provincias.

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