Sobre el final de la misa del Papa en el Monumento de los Españoles, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva -que lo escoltó en la celebración-, agradeció la visita del Sumo Pontífice: “Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas: los problemas económicos, la violencia doméstica, los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego, los abuelos solos”, enumeró.

Por último, García Cuerva le pidió al Sumo Pontífice “que nos despierte la ternura que nos sensibilice el corazón para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina”.