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Política y Economía

“Un bálsamo para las heridas de las familias argentinas”

Por Redacción

Sobre el final de la misa del Papa en el Monumento de los Españoles, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva -que lo escoltó en la celebración-, agradeció la visita del Sumo Pontífice: “Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas: los problemas económicos, la violencia doméstica, los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego, los abuelos solos”, enumeró.

Por último, García Cuerva le pidió al Sumo Pontífice “que nos despierte la ternura que nos sensibilice el corazón para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina”.

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