Un barrio revolucionado por una visita histórica

La histórica visita de León XIV al penal de Villa Devoto sacudió la habitual tranquilidad del barrio porteño. Desde las primeras horas de la madrugada, vecinos, fieles y curiosos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la cárcel, aunque la concurrencia fue creciendo a medida que se acercaba el momento del arribo del Pontífice. Las calles se poblaron de banderas argentinas y vaticanas, globos amarillos y blancos, camisetas de fútbol y celulares en alto para registrar el acontecimiento.

La expectativa tuvo algo de fiesta popular y hasta de partido de fútbol. Familias con niños, adultos mayores y simpatizantes de distintos clubes aguardaron el paso de la caravana, mientras algunos vecinos improvisaron tribunas en terrazas y otros treparon a rejas y contenedores para conseguir una mejor imagen. El recorrido del vehículo papal alteró por completo la circulación habitual. Las esquinas de Francisco Beiró y Desaguadero se convirtieron en puntos de concentración y la particular curva de esta última calle, a la altura de Tinogasta, obligó a la caravana a reducir la velocidad. Ese momento permitió que León XIV saludara a quienes lo esperaban frente al Club General Lamadrid, donde los hinchas lamentaron no haber podido preparar una camiseta para entregarle.

La salida del penal se vivió con especial ansiedad. Muchos seguían las transmisiones televisivas desde sus teléfonos y se desplazaron por las calles para intentar encontrar el recorrido del vehículo papal. La incertidumbre sobre el trayecto alimentó los movimientos de la multitud, que buscaba anticiparse al paso del Pontífice y conseguir una ubicación privilegiada para verlo.

Hubo también historias personales detrás de la expectativa colectiva. Una mujer que llevaba puesta una camiseta de 1982 explicó que no había podido ver a Juan Pablo II durante sus visitas anteriores y que esta vez no quería perderse la oportunidad. Como ella, muchos llegaron con la intención de guardar una imagen de un acontecimiento que difícilmente vuelva a repetirse en el barrio.