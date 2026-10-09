Un congreso juvenil reavivó la interna en La Libertad Avanza

Un congreso de la Juventud bonaerense de La Libertad Avanza despertó la siempre latente interna libertaria. La movida organizada por el partido que en la Provincia lidera Sebastián Pareja, disparó las ironías del caputismo que a través de sus activos tuiteros salió a burlarse de una serie de videos publicados por la cuenta oficial del partido para publicitar la actividad.

En términos formales, la reunión está prevista para hoy a partir de las 16 en el municipio de Morón y prevé convocar a unos 1.200 jóvenes libertarios. El encuentro contará con la presencia de legisladores provinciales y nacionales, entre ellos, el propio Pareja.

Justamente el diputado nacional fue blanco predilecto de los filosos militantes digitales de Las Fuerzas del Cielo. Uno de ellos, “Traductor”, volvió a poner en escena su particular disputa con el hombre de confianza de Karina Milei en la Provincia. “Dios mío Mantequilla”, fue la primera reflexión que deslizó frente a una pieza audiovisual de escasa factura en la que tres jóvenes anuncian que Pareja va a estar en la actividad.

El apodo de “Mantequilla” refiere a una pelea que Pareja habría mantenido con el tuitero tras un acto que el presidente Javier Milei encabezó el año pasado en Rosario.

“Les traigo noticias. Faltan 1.158 días para que Mantequilla Pareja deje de ser diputado”, añadió Traductor.

Sin referirse directamente a la actividad pero reviviendo la pelea interna que tuvo su pico de tensión en el cierre de listas para las elecciones de 2025 cuando Pareja barrió de los principales lugares a los representantes de las Fuerzas del Cielo, el diputado provincial caputista Agustín Romo también escribió lo suyo. “En Brasil varios jóvenes profesionales que se hicieron famosos por su activa militancia en redes sociales a favor de Bolsonaro acaban de ganar gobernaciones, bancas de diputados y senadores. Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante”, fue el poco enigmático mensaje del legislador en relación a los comicios del país vecino. Romo cuestiona la incorporación de dirigentes peronistas a La Libertad Avanza, la mayoría llegados de la mano de Pareja. Y lo ratificó en su posteo.