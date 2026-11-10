Un cordial encuentro interreligioso

Durante un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín de Buenos Aires (sede de la Cancillería argentina), el papa León XIV llamó a fortalecer el diálogo entre los representantes de los distintos credos y a trabajar por la paz, la justicia y la fraternidad, tal como predicó su antecesor, el papa Francisco.

El Pontífice destacó a las religiones como “guardianas de la dignidad humana y la esperanza” y habló de la necesidad de construir puentes de colaboración y promover una sociedad comprometida con el bien común.

Al referirse a la diversidad religiosa de la Argentina, León XIV recordó que su identidad se configuró a partir del encuentro entre los pueblos originarios y las comunidades inmigrantes. Agregó que las distintas confesiones aprendieron a trabajar juntas y que “las religiones no fueron motivo de división, sino un punto de encuentro y compromiso con la sociedad”.

Recibido por el canciller, Pablo Quirno, el Papa advirtió en otro pasaje de su intervención sobre las amenazas a la libertad y cuestionó el dominio, la vanagloria y la guerra. “¡No destruyamos con nuestras manos el “jardín” que el Creador nos ha confiado!”, pidió, al llamar a cuidar el medioambiente.

En otro tramo de su discurso, hizo hincapié en la defensa de la vida y la dignidad humana. «Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia», exhortó.

León XIV también sostuvo que la esperanza debe traducirse en acciones concretas y compromiso con quienes sufren. “Haciéndose oración y anuncio, nuestro lenguaje se vuelve caridad elocuente, que anima toda acción”, afirmó.

Finalmente, convocó a las comunidades religiosas a trabajar juntas, desde el respeto a sus identidades, para construir un futuro mejor. “Aquí está nuestro servicio a la humanidad: construir un futuro mejor para todos», concluyó.