Esta tarde, cuando el reloj marque las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer un dato clave. Se trata del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre que, además, ofrecerá una primera aproximación al resultado del tercer trimestre de 2026. El informe genera expectativa porque podría aportar evidencia de que la Argentina entró en una recesión técnica, después de la caída registrada entre abril y junio.

Porque, si bien las consultoras privadas anticipan una mejora de la actividad para el noveno mes del año, advierten que este repunte no alcanzaría para revertir los resultados negativos de julio y agosto.

El EMAE permite seguir cada mes la evolución de la economía y ofrece información sobre sectores como la industria, el comercio, la construcción y la actividad agropecuaria.

Como septiembre completa el tercer trimestre del año, la publicación será especialmente importante porque permitirá evaluar si la economía acumuló una nueva caída.

Qué esperan las consultoras

En la previa, los relevamientos privados midieron una nueva caída del Producto Bruto Interno (PBI) en el tercer trimestre. Considerando el retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado trimestral negativo dejaría formalmente a la economía en “recesión técnica”. El término aplica cuando la economía registra dos trimestres consecutivos de caída del PBI, una vez descontados los factores estacionales.

Según los cálculos que hacen las consultoras, una leve mejora mensual en septiembre no bastará para revertir la tendencia desfavorable del trimestre. Por caso, la firma Equilibra estimó un repunte del 0,5% en septiembre, pero proyectó una caída del 2,6% para el tercer trimestre en comparación con el segundo.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados registró un avance mensual del 0,1%, pero una retracción trimestral del 1,2%. Estos datos se suman a las cifras oficiales de agosto, donde la actividad se contrajo un 1,7% interanual, con un acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

La evolución de la actividad económica refleja que el crecimiento de los sectores primarios no alcanza a compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo. Mientras un grupo reducido de sectores con escasa generación de mano de obra directa lidera la expansión, las actividades intensivas en empleo muestran retrocesos sostenidos.

La desaceleración obligó a recortar las proyecciones para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la estimación de crecimiento anual pasó del 3,2% proyectado en enero a un 0,7% en octubre. Esta cifra representa una rebaja de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y se ubica muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

Desde el Gobierno atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord. De cara al calendario electoral, el desafío central para el oficialismo consistirá en lograr que la reactivación trascienda los sectores concentrados y se traduzca en una mejora perceptible del empleo, el consumo y la inversión en la economía real.