Un diputado bonaerense cuestionó a Alak tras el informe del delito en La Plata

El debate por la seguridad en La Plata sumó un nuevo capítulo tras la publicación de los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), correspondientes al año 2025. Luego de que la gestión del intendente Julio Alak destacó que la Ciudad registra una de las tasas generales de delitos más bajas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juan Osaba, cuestionó el recorte estadístico oficial y advirtió que la Ciudad supera el promedio provincial en materia de robos.

Ambos sectores políticos fundamentaron sus posturas utilizando la misma base de datos elaborada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el Municipio, el informe oficial resaltó que La Plata se ubica en la segunda posición entre los distritos del AMBA con menor índice delictivo, situándose solo por detrás de Vicente López (que lidera con 1.765 hechos cada 100 mil habitantes).

Según estos números, La Plata presenta una tasa de 1.827 delitos cada 100.000 habitantes. Asimismo, el Ejecutivo local subrayó que, al considerar únicamente las ciudades con más de 300.000 habitantes, la Ciudad figura como el municipio con menor cantidad de hechos ilícitos.

Frente al anuncio del municipio, el diputado de la fuerza libertaria, Juan Osaba, objetó la utilización de la tasa general de delitos, argumentando que dicho promedio agrupa hechos de distinta naturaleza y gravedad, como amenazas, estafas, daños y delitos vinculados a estupefacientes, diluyendo así el impacto específico de los asaltos en la vía pública o la propiedad.

Además, Osaba remarcó que la ciudad ostenta la segunda tasa más alta de intentos de robo entre los 135 municipios bonaerenses y ocupa el puesto 17 en robos que terminaron con víctimas heridas o fatales.

A través de sus redes sociales, el diputado apuntó directamente contra el jefe comunal: "Alak opina de la Ley de Tierras y festeja una baja del delito que el propio informe SNIC recomienda no comparar. Lo que no cuenta: La Plata tiene la segunda tasa más alta de intentos de robo de los 135 municipios bonaerenses. La Plata necesita un intendente, no un candidato".