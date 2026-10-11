Un economista “gurú” de Milei cree que el dólar debería estar más caro

El economista Alberto Ades, que recientemente participó de una reunión de Gabinete, volvió a referirse al programa cambiario del Gobierno e insistió con el análisis de que el dólar está barato: “Me gustaría un tipo de cambio real más alto”.

Durante una entrevista con el medio Futurock, el economista aseguró que un dólar más caro “ayudaría a varios sectores”, sobre todo a aquellos que “compiten con las importaciones”. “Creo que les daría un poquito de colchón para poder reconvertirse”, precisó.

Sobre la transformación productiva que vive Argentina, Ades advirtió que “no todos van a sobrevivir”, aunque restó gravedad a esta consecuencia ya que, según sus mirada, “en cualquier lugar del mundo se produce algunas cosas y se importa otras”.

Tipo de cambio

La advertencia sobre las dificultades de la transición económica ya había aparecido la semana pasada, durante una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí, Ades reconoció que la apreciación cambiaria genera complicaciones para algunas actividades, aunque destacó la solidez de la balanza comercial, impulsada por las exportaciones de sectores primarios.

“El tipo de cambio está apreciado y fuerte, que genera problemas en algunos sectores, pero el resultado de la balanza comercial es muy sólido, con exportaciones fuertes en sectores primarios. En ese contexto de preciar el tipo de cambio, lograr un tipo de cambio más alto no es fácil, mucho menos que cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”, explicó.

La advertencia sobre el dólar fue uno de los puntos que Alberto Ades ya había planteado la semana pasada durante una charla en la UBA. El especialista reconoció que la apreciación cambiaria genera dificultades para algunos sectores, aunque destacó la solidez de la balanza comercial y el crecimiento de las exportaciones.