El crecimiento patrimonial de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), tiene un capítulo de suma importancia en La Plata. El dirigente quedó bajo la lupa por haber invertido US$ 261.490 en dos departamentos de un emprendimiento inmobiliario en pleno centro de la Ciudad que quedó paralizado y cuya desarrolladora enfrenta una investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Según una investigación del diario La Nación, la operación en la capital bonaerense se concretó el 3 de mayo de 2024 en el edificio que la inmobiliaria Abes construía bajo la modalidad al costo en la calle 59 entre 10 y 11, dentro del denominado “Fideicomiso Lucero”.

Según consta en la documentación de la operatoria, Beligoy realizó dos desembolsos en un mismo día para quedarse con unidades en el desarrollo inmobiliario platense. Abonó US$ 139.745 por la compra del departamento “B” junto con una cochera y aportó otros US$ 121.745 por el departamento “B” del nivel inmediato inferior dentro del mismo complejo.

En total, la inversión en la ciudad ascendió a US$ 261.490 por ambas propiedades en un proyecto que finalmente quedó trunco y derivó en una causa penal contra la firma constructora.

Hombre de extrema confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, Beligoy ocupa un rol dual en el fútbol local: dirige a los árbitros desde la estructura patronal de la AFA y, en simultáneo, conduce el principal gremio que los agrupa.

Su presente económico contrasta con sus inicios, cuando durante años su patrimonio se limitó a una única vivienda familiar en las afueras de la Capital Federal. Hoy, además de esa casa con parque, arboleda, pileta y entrada para varios vehículos, y de los dos departamentos adquiridos en La Plata, su acervo incluye un departamento de 380 m² en el barrio porteño de Villa Devoto, escriturado en US$ 490.000 pero con un valor de mercado estimado por encima de los US$ 900.000.