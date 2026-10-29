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CÓMO INGRESO AL PAÍS

Un fiscal de Misiones investiga y pidió medidas

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Por Redacción

El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo ingresó a la Argentina el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo. La investigación se inició luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal por el paso del dirigente brasileño por Misiones y su posterior salida en avión privado rumbo a Estados Unidos. La legisladora cuestionó los controles fronterizos y pidió esclarecer si hubo irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, advirtió Pagano en la red social X, donde anunció la presentación judicial. En ella reclama una batería de medidas de prueba e investigar la comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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