Un funcionario de Trump respaldó a Milei y no descartó una nueva ayuda financiera para Argentina

En una fuerte muestra de sintonía política con la gestión de Javier Milei, Scott Bessent volvió a respaldar públicamente a la Argentina. El secretario del Tesoro estadounidense reivindicó la inédita intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios local durante el año pasado y dejó la puerta abierta a una asistencia similar en el futuro: “Podríamos hacerlo de nuevo, seguro”.

Durante sus declaraciones, el funcionario destacó el valor estratégico del país para la administración norteamericana y elogió el rumbo económico adoptado por el Gobierno nacional. “Piense lo que hicimos en Argentina, Argentina es un gran aliado de los Estados Unidos y ha hecho una gran serie de reformas”, afirmó.

Al argumentar las razones detrás de la asistencia prestada a través de mecanismos de divisas, Bessent apuntó de manera directa contra la oposición argentina, acusándola de haber intentado desstabilizar la economía en la previa de los comicios. “La oposición estaba tratando de poner al mercado en su contra y generar pánico financiero antes de las elecciones. Como pudimos usar el balance de EE.UU., hicimos dinero para los americanos”, explicó.

En esa línea, el funcionario remarcó la efectividad de las herramientas utilizadas para sostener el esquema cambiario de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central: “Con los swaps entre Banco Central y Banco Central le permitimos al presidente Milei llegar a las elecciones”.

Más allá del impacto estrictamente económico, Bessent valoró el giro político que supuso el proceso de estabilización en la Argentina para toda Latinoamérica, calificándolo como un hito histórico dentro de la diplomacia regional. “La estabilización de Argentina ha permitido ver un cambio en la región, generacional quizás. Por primera vez en la historia, no tuvimos muchos países latinoamericanos aliados a Estados Unidos”, reflexionó.