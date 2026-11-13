Un humanoide en La Plata desató el debate por el uso de la IA

En el marco del trabajo que la Defensoría Adjunta del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires desarrolla para la creación del primer Marco Provincial de Gobernanza, Transparencia e Integridad Algorítmica del país, en la sede del organismo provincial con sede en La Plata, se recibió la visita de un robot humanoide. No se trata de una curiosidad tecnológica. Tiene como objetivo visibilizar un debate urgente: cómo el Estado bonaerense utiliza sistemas algorítmicos para tomar o sugerir decisiones que impactan en la vida de las personas.

"Estamos a favor de la tecnología. Queremos que el Estado use IA, y que la use mucho y bien. Pero para que esa utilización sea legítima, necesitamos reglas claras", explicó el Defensor Adjunto Luis María Ferella. Sobre el trabajo que se está realizando agregó: “La iniciativa busca promover el uso responsable de la inteligencia artificial en el Estado, por entenderse que un marco claro de integridad y transparencia no frena la innovación, sino que la hace posible, confiable y legítima ante la ciudadanía, brindando seguridad jurídica”.

Según se informó, el proyecto del Defensor Adjunto se basa en tres ejes claves. Por un lado la transparencia, mediante la creación del Registro Provincial de Sistemas Algorítmicos (REPBA), público y auditable, donde cada organismo deba informar qué algoritmo usa, con qué datos y con qué fin. Por otro lado la responsabilidad humana, en donde ninguna decisión que afecte derechos podrá quedar exclusivamente en manos de un sistema automatizado; y siempre debe haber un funcionario responsable y trazable. Y por último derechos ciudadanos, que es el derecho del vecino a saber, a comprender en lenguaje claro y a solicitar revisión humana de una decisión automatizada.

"Si el Estado usa un algoritmo, el ciudadano tiene derecho a saberlo. Legislar sobre IA no es frenar la innovación, es todo lo contrario, es darle confianza a la ciudadanía y legitimidad a la herramienta", concluyó Ferella en medio de la visita del humanoide de la empresa Neuro Robotics.