Un impuesto al juego dispara otra pelea entre Kicillof y el kirchnerismo

La decisión de Axel Kicillof de comenzar a cobrar un impuesto al juego on line, amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la interminable disputa que animan el mandatario bonaerense y el kirchnerismo. Y una vez más, el teatro de operaciones, el escenario donde se ventilará la controversia será la Legislatura.

El Gobernador tomó la decisión política de que la Provincia comience a cobrar un 2 por ciento sobre los premios que perciben los apostadores en los juegos on line. La medida no está operativa porque resta establecer su reglamentación. Pero algunas voces optimistas creen que el nuevo tributo podría comenzar a traducirse en ingresos para la Provincia en alrededor de poco más de un mes.

En épocas de vacas flacas, caída de la recaudación y recortes de fondos nacionales, el gobierno provincial encontró una ley del año 2018 que, en el ítem vinculado a gravar el juego, nunca se había aplicado. Las primeras estimaciones hablan de que podría generar un ingreso mensual de casi 40 mil millones de pesos. Algunos funcionarios creen que ese número es demasiado optimista.

De una forma u otra, el potencial ingreso es grande. Sólo por tomar una comparación, el Plan Mesa (la asistencia alimentaria a las escuelas que Kicillof se vio impulsado a suspender en medio del ajuste), representaba una inversión en el área de Social de casi 70 mil millones de pesos.

En medio del paquete de proyectos que se vienen presentando en relación a combatir la ludopatía, el anuncio oficial que estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo ruido.

VOCES CRÍTICAS

Las primeras voces críticas ya aparecieron. Fueron enarboladas por distintos sectores de la oposición que cuestionaron al gobierno provincial por avanzar en dirección opuesta al objetivo de establecer regulaciones. “Parece un chiste pero es una tragedia. Los niños, niñas, adolescentes y mayores adultos están en situación grave de vulnerabilidad y el gobierno provincial solo quiere recaudar. No le ponen límites al juego (que no es un juego) sino que eligen sacarle más plata al apostador”, cuestionó el diputado radical Diego Garciarena.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un proyecto para prevenir la ciberludopatía y fortalecer un marco regulatorio para su identificación, prevención, mitigación y abordaje.

El martes próximo pueden surgir novedades. Ese día está convocada la comisión de Ludopatía de la Cámara baja en la que este tema estará en escena. La preside la diputada Micaela Oliveto, que reporta a La Cámpora.

Justamente, el kirchnerismo comenzó a marcar diferencias frente al anuncio de Kicillof y buscaría profundizar en un proyecto que endurezca el acceso al juego on line con medidas restrictivas y sanciones.

El impuesto del 2% se aplicará sobre los premios obtenidos en juegos de resolución inmediata dentro de las siete plataformas de juego on line habilitadas en la Provincia. Estas son Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake l.

La medida, según se anunció, tiene como principal objetivo engrosar los fondos que se destinan a programas de salud, educación y desarrollo social, además de reforzar las acciones contra la ludopatía.

MEDIDAS MAS DURAS

Pero La Cámpora y otros sectores de la oposición reclaman medidas más contundentes en relación al control del juego, superadoras del nuevo impuesto que se pondrá en marcha en la Provincia.

Además, el kirchnerismo perseguiría el objetivo de que los fondos que eventualmente se recauden tengan una asignación específica más allá del anuncio oficial de que se destinarán a salud, educación y desarrollo social. Es decir, que no caigan en la gran bolsa de Rentas Generales para se utilizados con otros fines.

En principio existen una docena de proyectos vinculados al control de la ludopatía en la Cámara de Diputados bonaerense. Y que van desde restricciones a la publicidad dirigida a niños, límites al uso de billeteras virtuales en sitios de apuestas, programas de prevención y líneas telefónicas de asistencia.

La Provincia busca recaudar cerca de $ 40 mil millones por mes con el nuevo impuesto