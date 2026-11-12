Un intendente del PJ reabre la grieta con el massismo por las reelecciones

Jorge Ferraresi es, además del jefe político de Avellaneda, uno de los nombres que empuja por ser candidato a gobernador. Previsor, resolvió su propia sucesión: renunció como jefe comunal y dejó en el cargo a su esposa, Magdalena Sierra. Sin embargo, en las últimas horas volvió a tensionar la interna peronista al salir a cuestionar al Frente Renovador por su rechazo a votar en la Legislatura la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes.

“Lo de las reelecciones indefinidas es maravilloso porque hablaba un diputado del Frente Renovador que decía que no iba a acompañar y lleva 17 años, más dos años más que le quedan de diputado. O sea, la verdad que es extraordinario, ¿no?”, disparó el dirigente justicialista.

Fue un disparo directo a uno de los hombres fuertes del massismo en la Cámara de Diputados bonaerense, Ruben Eslaiman, quien en medio de la polémica de la semana pasada con el ensenadense Mario Secco salió a ratificar que el kicillofismo no contará con el aporte del Frente Renovador para cambiar la ley vigente que limita los mandatos a dos consecutivos.

Durante un acto en San Fernando, Ferraresi ponderó la administración local justamente en manos de un dirigente del massismo y apeló a la propia historia del municipio para justificar por qué las restricciones legales pueden transformarse en un obstáculo para el desarrollo de las gestiones locales.

“Por ejemplo, en una ciudad como ésta que tuvo una continuidad, porque el hijo reemplazó al padre, se ve plasmada una gestión. Para ello hace falta tener un plan estratégico, un plan de desarrollo territorial, y ese plan de desarrollo territorial es mucho más viable concretarlo si uno tiene tiempo en la gestión”, detalló.

La semana pasada el ensenadense Mario Secco apuntó sus cañones contra Massa por oponerse a cambiar la ley. “Es un hermoso mamarracho”, le lanzó. Le llovieron críticas massistas de todo calibre. Incluso, un comunicado del Frente Renovador ratifica su apoyo al límite de los mandatos que habría sido redactado por el propio Massa.

Lo cierto es que, en medio de la polémica renovada, el proyecto para cambiar la ley vigente votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal con el apoyo massista, sigue sin avanzar en el Senado.

Fue presentado por la senadora kicillofista Ayelén Durán, luego de que el Gobernador se comprometiera con casi 50 jefes comunales de su espacio en trabajar para cambiar la ley.

¿NUEVA INSTANCIA?

Pero ahora, con pocas sesiones por delante para fin de año, podría abrirse una nueva instancia de discusión.

Kicillof presentó la semana pasada los proyectos de Presupuesto, ley Impositiva y de Endeudamiento. Y diversos trascendidos indican que el mandatario tendría intención que el tema de las reelecciones indefinidas se discuta dentro de ese mismo paquete legislativo.

En la Gobernación sostienen que debería salir antes de fin de año. Una aspiración que, por ahora, sigue chocando tanto con la resistencia massista como de La Cámpora, que ha puesto sobre la mesa un pliego de condiciones para levantar la mano: que se discuta junto al cronograma electoral para el año que viene y la cobertura de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte.

El Frente Renovador se adelantó a esa jugada y dejó trascender que no tiene problemas en votar el Presupuesto, pero que no está dispuesto a negociar que en ese paquete salgan las reelecciones indefinidas.

Kicillof debe buscar votos para sacar ese compromiso que asumió con sus intendentes. Es una tarea cuesta arriba porque ya hay varios sectores que anunciaron el rechazo como el PRO, los radicales y La Libertad Avanza. Pero siempre aparecen cabos sueltos y ausencias que podrían ayudar a cumplir aquél propósito.