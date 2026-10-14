El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, envió una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir la carga impositiva sobre comercios, pymes e industrias. La iniciativa plantea que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por las compras destinadas a obras y servicios públicos y que, a cambio, los gobiernos locales eliminen la Tasa de Seguridad e Higiene.

El planteo, denominado “IVA 0 – TASA 0”, se conoció luego del pedido del presidente Javier Milei a los intendentes para que reduzcan las tasas municipales durante el Coloquio de IDEA.

Passaglia sostuvo que San Nicolás está dispuesto a eliminar ese tributo si el Gobierno nacional avanza con la medida propuesta. Para implementarla, explicó, sería necesaria una ley nacional que habilite el mecanismo y su posterior reglamentación.

La iniciativa busca reducir los costos de las obras y los servicios municipales y aliviar la carga tributaria sobre las actividades productivas.