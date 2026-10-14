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Política y Economía

Un intendente propuso eliminar una tasa municipal a cambio de que la Nación deje de cobrar IVA

Por Redacción

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, envió una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir la carga impositiva sobre comercios, pymes e industrias. La iniciativa plantea que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por las compras destinadas a obras y servicios públicos y que, a cambio, los gobiernos locales eliminen la Tasa de Seguridad e Higiene.

El planteo, denominado “IVA 0 – TASA 0”, se conoció luego del pedido del presidente Javier Milei a los intendentes para que reduzcan las tasas municipales durante el Coloquio de IDEA.

Passaglia sostuvo que San Nicolás está dispuesto a eliminar ese tributo si el Gobierno nacional avanza con la medida propuesta. Para implementarla, explicó, sería necesaria una ley nacional que habilite el mecanismo y su posterior reglamentación.

La iniciativa busca reducir los costos de las obras y los servicios municipales y aliviar la carga tributaria sobre las actividades productivas.

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