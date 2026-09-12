Un intendente radical podría saltar de distrito

El intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, analiza por estas horas la posibilidad de ser candidato a ese cargo pero en el distrito de Necochea. El alcalde recibió el pedido de un grupo de dirigentes del radicalismo, partido al que pertenece, que le ofrecieron saltar de municipio.

Gargaglione es un histórico dirigente de la UCR bonaerense varias veces reelecto en esa pequeña comuna costera. Pero, como otros tantos alcaldes de su partido y de otras fuerzas, no podrá presentarse a la reelección a menos que se modifique la ley que limita los mandatos.

El intendente gobierna el distrito de unos 10 mil habitantes desde 2007 ininterrumpidamente y reconoció que recibió una propuesta de simpatizantes radicales. “Si lo hubiera querido descartar de entrada, lo hubiera descartado. Por supuesto que no lo descarté porque, bueno, me sorprendió, pero no lo descarté”, expresó, al dejar la puerta abierta a anotarse en la carrera por acceder a la intendencia de su ciudad vecina.

El jefe comunal indicó que no esperaba que la propuesta trascendiera públicamente y que necesita tomarse unos días para definir qué hará. “No quiero generar ningún tipo de inconveniente ni expectativa ni nada, lo antes posible lo definiré”, sostuvo.

Gargaglione explicó que para analizar la posibilidad debe contemplar distintos aspectos, entre ellos el cambio de domicilio y el impacto que tendría la decisión en su entorno. “Hay una familia de por medio, hay una esperanza en algunos, pocos, pero en algunos, y puede haber alguna desesperanza en otros”, señaló.

También hizo referencia a su vínculo con el actual intendente de Necochea, el vecinalista Arturo Rojas. “Tengo muy buena relación con él, estamos trabajando juntos con el tema del agua, de la situación climática que nos tocó atravesar”, explicó.

Como se dijo, Gargaglione, como otros 80 intendentes bonaerenses, no se podrá presentar a la reelección, salvo que la actual ley que limita los mandatos sea cambiada. Por eso un salto de municipio sería una posibilidad que está analizando.