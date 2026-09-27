Un municipio camporista seguirá cobrando una polémica tasa

El Concejo Deliberante de Lanús rechazó, por mayoría, un proyecto que buscaba eliminar o reducir de forma gradual la Tasa Vial, un recargo del 2% que se aplica sobre cada carga de nafta, gasoil y GNC en las estaciones de servicio del distrito.

La iniciativa, impulsada por el concejal Ignacio Moroni (La Libertad Avanza), sostuvo que el tributo representa “un costo adicional injusto” y encarece el combustible para los vecinos en comparación con otros municipios.

“Es una vergüenza que cargar nafta en Lanús sea más caro que en otros distritos y que los vecinos de Lanús tengan que hacerlo en otros municipios porque acá tenemos que pagar el delirio del 2% de la tasa vial”, remarcó.

El oficialismo, que responde al intendente camporista Julián Álvarez, defendió su vigencia al argumentar que los fondos se destinan al mantenimiento de calles, bacheo y obras de infraestructura vial, y que su eliminación impactaría de manera directa en la gestión municipal.

De esta manera, la tasa se seguirá cobrando, tal cual sucede en varias comunas del Conurbano y el Interior, incluso en algunas que no son gobernadas por el PJ.

OFENSIVA

En ese marco, La Libertad Avanza lanzó una ofensiva en la Legislatura para establecer que todo tributo municipal de este tipo tenga como correlato una contraprestación efectiva.

La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y establecer mayores exigencias a la hora de crear o modificar tasas. En concreto, los proyectos plantean que los municipios deban acreditar el servicio que sustenta cada tributo y demostrar que existe una relación razonable entre lo que se cobra y el costo de la prestación.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la obligación de presentar una memoria técnica de costos, que debería ser aprobada por el Concejo Deliberante cada vez que se cree o modifique una tasa municipal.