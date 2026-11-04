Un “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque demoraría los vuelos

El gremio que nuclea a los trabajadores del estado bajo la órbita de ATE/ANAC, realizará el viernes una jornada nacional de protesta en más de 27 aeropuertos del país y desplegará un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery.

Según explicó el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli , el “paro a la japonesa”, consiste “básicamente, es que vamos a controlar la totalidad de las operaciones, de equipos terrestres, de aviones”.

En paralelo al esquema de fiscalización reforzada en Ezeiza y Aeroparque, desde ATE anunciaron que en el resto del país se llevará adelante retenciones de tareas en distintas estaciones aeroportuarias del país, una situación que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos.

Durante la protesta sólo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales.

“Todos los vuelos (en Ezeiza y Aeroparque) van a tener más controles de lo que habitualmente se hacen, porque la intención es demostrar la importancia del rol del Estado y dado que el Gobierno se ha empecinado en no dejarnos hacer un paro por las vías normales”, señaló.

“Vamos a trabajar más de lo que habitualmente trabajamos para poder demostrar el importante rol del Estado y para generar una sobre carga laboral que identifique y visibilice todo lo importante que tiene que ver con el trabajador del Estado”, explicó.

La organización gremial informó que la medida forma parte de un plan de protesta contra el presunto desfinanciamiento del sistema aerocomercial y los incumplimientos que, según denunciaron, afectan las condiciones de seguridad en las terminales aeroportuarias administradas por el Estado.