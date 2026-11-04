Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SERÁ EL VIERNES

Un “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque demoraría los vuelos

Mientras que los aeropuertos principales verán reforzados sus controles, habrá trastorno en otras terminales
Los controles causarían demoras y cancelaciones de vuelos / Web

Por Redacción

El gremio que nuclea a los trabajadores del estado bajo la órbita de ATE/ANAC, realizará el viernes una jornada nacional de protesta en más de 27 aeropuertos del país y desplegará un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery.

Según explicó el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli , el “paro a la japonesa”, consiste “básicamente, es que vamos a controlar la totalidad de las operaciones, de equipos terrestres, de aviones”.

En paralelo al esquema de fiscalización reforzada en Ezeiza y Aeroparque, desde ATE anunciaron que en el resto del país se llevará adelante retenciones de tareas en distintas estaciones aeroportuarias del país, una situación que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos.

Durante la protesta sólo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales.

“Todos los vuelos (en Ezeiza y Aeroparque) van a tener más controles de lo que habitualmente se hacen, porque la intención es demostrar la importancia del rol del Estado y dado que el Gobierno se ha empecinado en no dejarnos hacer un paro por las vías normales”, señaló.

“Vamos a trabajar más de lo que habitualmente trabajamos para poder demostrar el importante rol del Estado y para generar una sobre carga laboral que identifique y visibilice todo lo importante que tiene que ver con el trabajador del Estado”, explicó.

La organización gremial informó que la medida forma parte de un plan de protesta contra el presunto desfinanciamiento del sistema aerocomercial y los incumplimientos que, según denunciaron, afectan las condiciones de seguridad en las terminales aeroportuarias administradas por el Estado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?