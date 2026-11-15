Un radical se lanza y el PRO amaga con una propuesta propia

La política bonaerense se está moviendo mientras aguarda las definiciones macro en el Congreso que impactarán sobre el calendario electoral de la Provincia.

En ese contexto, sectores del radicalismo comenzaron a plantar la bandera de una alternativa propia de cara a la pelea de 2027 en territorio bonaerense. Y el que cantó primera fue el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, que anunció a través de un video que publicó en sus redes sociales su intención de ser candidato a gobernador.

Además, anticipó que recorrerá más de 350 kilómetros desde Los Toldos (la ciudad cabecera del distrito) hasta La Plata como arranque de su campaña. Iniciará la travesía el próximo martes.

Bajo la consigna “Voy”, Flexas buscará instalar su candidatura a través de una campaña territorial que tendrá como eje el contacto directo con los vecinos. La propuesta contempla paradas en distintas localidades, encuentros informales y conversaciones para conocer las problemáticas y experiencias de cada comunidad. “Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente”, expresó.

Flexas forma parte de un grupo interno que busca retomar la identidad propia de su partido, lejos de los esquemas más cercanos al mileísmo y de los que muestran sintonía con el peronismo.

MOVIDA DEL PRO

A pocos kilómetros de Viamonte, en Junín, hubo ayer una reunión del PRO bonaerense, que salió a mostrarles los dientes a La Libertad Avanza en medio de los tironeos por la conformación de la alianza electoral.

“Estamos unidos y listos para construir una alternativa seria para gobernar la provincia de Buenos Aires”, dijo el titular del partido en territorio bonaerense, Cristian Ritondo. Desde febrero el partido amarillo comenzará a trabajar con todas las secciones electorales en una propuesta “para gobernar Buenos Aires”.

Más allá de esa definición, la movida aparece en sintonía con el mensaje de Mauricio Macri que pidió “fortalecer” el partido de cara a una negociación provincial con LLA .

Ritondo encabezó la reunión junto al senador Alex Campbell y al también senador Pablo Petrecca y los intendentes Juan Fiorini (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino). Participaron concejales, consejeros escolares y referentes de toda la región.

La puesta en escena amarilla apunta a mostrar al PRO activo en busca además de sostener su presencia territorial. De hecho, los amarillos ya reclamaron a los negociaciones libertarios que exigen para avanzar en un entendimiento que sean respetados todos los distritos donde existen intendentes propios.

Si bien en el PRO no discuten la candidatura a gobernador de Diego Santilli, promovida desde la Casa Rosada, pretenden conservar espacios de poder no sólo en los municipios sino también en el Congreso y la Legislatura.