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Acto encabezado por maximiliano abad

Un senador se anota para competir en Mar del Plata

maximiliano abad

Por Redacción

El senador nacional Maximiliano Abad robusteció las señales en el sentido de que podría anotarse en la carrera por llegar a la intendencia de Mar del Plata.

Reunió a su militancia en el Club River, dio un discurso en el que se ocupó de hablar casi exclusivamente de su visión de la ciudad y aseguró que “lo verdaderamente movilizante es pensar y trabajar para proyectar a Mar del Plata, mi ciudad”.

“Lo mejor está por venir”, definió en otra señal que apuntaría a su candidatura a intendente.

“Mar del Plata no se construye desde un escritorio ni con el esfuerzo de una sola persona: se construye entre todos. Tenemos por delante una enorme oportunidad y también una responsabilidad: transformar la esperanza en futuro. La mejor Mar del Plata todavía está por venir”, expresó Abad.

“No vamos a rehusar el desafío. Cuando gobernó el radicalismo construyó una ciudad equilibrada y vamos a trabajar para conseguir ese objetivo. Vamos a trabajar para que vuelva un intendente radical”, sostuvo al brindar otra señal respecto de su proyección para el año que viene.

De esta manera, el senador pareció anotarse en la carrera para competir por la intendencia marplatense.

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