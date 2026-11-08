Una artista platense, detrás de un regalo especial para el Papa

En medio de los preparativos por la llegada del papa León XIV a la Argentina, una artista radicada en La Plata tendrá un lugar especial en la visita del Sumo Pontífice. Se trata de Mercedes Fariña (foto), cuya obra será entregada esta noche en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, durante una cena privada con sacerdotes de la Orden de San Agustín, a la que pertenece el Papa. El encuentro se desarrollará fuera de su agenda oficial.

Anoche, a última hora, Fariña confirmó a EL DIA los detalles de la entrega y expresó su emoción por la posibilidad de que una de sus pinturas llegue a manos de León XIV. La artista explicó que no participará personalmente de la reunión, reservada a religiosos, y que serán los integrantes de la orden agustina quienes harán llegar su trabajo al Pontífice.

“El cuadro será entregado mañana por la noche, en la Nunciatura, en un evento extraoficial de la agenda. Es un evento para religiosos de la Orden de San Agustín”, precisó Fariña a este diario, al confirmar que la ceremonia se realizará este domingo, en coincidencia con la llegada del Papa al país.

La pintura será entregada por el superior de la Orden de los Agustinos, durante una reunión privada del Pontífice con sacerdotes cercanos a él. “La Orden de San Agustín es la orden del papa León. Son sus amigos, sus hermanos. Ellos son los que le entregarán el cuadro”, explicó la artista sobre el carácter reservado del encuentro.

Fariña detalló que el obsequio estará acompañado por una carta personal y fotografías de las otras cuatro pinturas que integran su serie dedicada al Pontífice. “Ellos llevarán mi cuadro junto a una carta y las fotos de los otros cuatro cuadros que realicé en su honor. Yo voy a estar a través de mi pintura, a través de mi arte”, sostuvo.

La artista aclaró que no podrá asistir a la Nunciatura debido a las características de la reunión. “No puedo ingresar porque no es un encuentro para laicos, es un encuentro para religiosos”, señaló, aunque destacó que su trabajo estará presente durante la cena.

La obra que recibirá León XIV y su vínculo con Perú

La pintura elegida se titula “Corde in Andibus” y representa al papa León XIV junto a un niño andino que viste indumentaria tradicional y lleva un chullo tejido con lana de vicuña. La composición está inspirada en la trayectoria pastoral del Pontífice en Perú, especialmente en la región de Chiclayo, donde ejerció como obispo antes de llegar al Vaticano.

Según contó Fariña a La Nación, la obra surgió de una investigación sobre la vida del Papa, sus escritos y su relación con las comunidades del norte peruano. La artista explicó que buscó representar su cercanía con los pueblos andinos y la importancia que tuvieron esas experiencias en su formación religiosa.

“Es una forma de representar el arte de Argentina”, expresó Fariña a EL DIA al referirse al significado de su trabajo. Consultada sobre las sensaciones que experimentó durante su realización, respondió: “Mucha, mucha alegría. Hice cinco cuadros de la serie”.

La pintora explicó que las obras forman parte de un reconocimiento al Pontífice desde la Argentina. “Es un homenaje desde nuestro país a una figura tan importante para todos los argentinos y para toda la grey católica”, manifestó.

La serie lleva por nombre Salvete Omnes e incluye representaciones de León XIV vinculadas con la catedral de Chiclayo, los paisajes andinos, la Virgen del Buen Consejo y la Virgen de Luján. La colección se exhibe en la parroquia San Agustín y podrá visitarse hasta el 15 de noviembre.

El antecedente con Francisco y la emoción de la artista

Nacida en el barrio porteño de Flores y radicada desde hace varios años en La Plata, Mercedes Fariña es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de tres décadas de trayectoria. Se formó con Eduardo Mac Entyre y José Marchi y desarrolló una producción vinculada con el arte sacro y distintas expresiones de espiritualidad.

No será la primera vez que una de sus creaciones llegue a manos de un Papa. En 2013, tras la elección de Jorge Bergoglio como Francisco, Fariña realizó un retrato que entregó personalmente en el Vaticano. El Pontífice, a quien había conocido como vecino de Flores, le respondió posteriormente con una carta manuscrita en la que reconoció su trabajo artístico.

Aquella experiencia dio origen a una serie de nueve pinturas dedicadas a Francisco, que obtuvo reconocimiento eclesiástico y fue exhibida en distintos lugares. Una réplica de la primera obra permanece junto al antiguo confesionario de Bergoglio en la iglesia San José de Flores.

“Es un gran honor y una felicidad enorme que mi arte, que le hice con tanta dedicación y amor al Santo Padre, sea entregado y valorado por su persona”, expresó Fariña anoche a EL DIA, al referirse a la posibilidad de repetir aquella experiencia con León XIV.

La artista manifestó además su deseo de que la pintura sea trasladada posteriormente a Roma. “Que lo lleven al Vaticano y que forme parte de la colección vaticana junto al otro cuadro que le entregué al papa Francisco en el 2013, que se lo llevé en persona al Vaticano”, señaló.

“Así que sería este el segundo cuadro en formar parte de la colección vaticana”, agregó, al expresar su expectativa sobre el destino definitivo de la obra.

Mientras la Argentina se prepara para recibir al Pontífice, la pintora platense aguarda la entrega de su creación durante la cena privada de esta noche. Aunque no estará presente físicamente, su cuadro, su carta y las fotografías de las otras cuatro pinturas representarán su homenaje personal a León XIV, en un encuentro reservado con los sacerdotes de la orden religiosa a la que pertenece.