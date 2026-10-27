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Política y Economía

Una automotriz suspendió la producción y adelanta vacaciones

Es por la caída de ventas en el mercado interno y la baja en las exportaciones

Por Redacción

La empresa automotriz Stellantis frena su producción y adelanta vacaciones a sus trabajadores por la caída de ventas al mercado interno y menores exportaciones.

La medida alcanza a las plantas que la compañía opera en El Palomar, provincia de Buenos, y en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba. Por el momento, la compañía no comunicó despidos y sólo se trata de una decisión para adecuar la producción a la coyuntura.

Fuentes gremiales señalaron que la planta de El Palomar detuvo su actividad este lunes hasta el 18 de enero de 2027. Allí la empresa dispuso adelantar las vacaciones que se distribuyeron entre noviembre y diciembre.

En esa planta se producen los modelos Peugeot 208 y 2008, cuyas ventas al mercado interno están seriamente afectadas. En Córdoba se ajustan los planes de producción de las picks up Fiat Titanio y Ram Dakota, ambas impactadas por las caídas de las exportaciones.

En cambio, la producción del Fiat Cronos continuará bajo los programas previstos. Hace pocas semanas el nuevo director regional de Stellantis, Gerlander Sol, anticipó que no está garantizada la continuidad de la producción en la Argentina.

Stellantis emplea a unos 5.000 trabajadores en sus diferentes plantas y un número aún mayor entre las autopartistas que son sus proveedores.

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