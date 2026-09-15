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El Presidente reunió a su gabinete y le dio una “masterclass” a legisladores

Una clase de 3 horas sobre economía

Por Redacción

El presidente, Javier Milei, encabezó ayer una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada en la que, según se supo, celebró ante sus ministros el descenso de la inflación -que en agosto fue de 1,7%- e instó al equipo a “cuidar la reputación económica” del país y “sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo”. Además, insistió en que “al populismo no se le gana con populismo”.

A su turno, el canciller, Pablo Quirno, expuso sobre la situación de las denuncias penales contras las empresas que buscan extraer petróleo de las islas Malvinas.

Más tarde, el Presidente dio una suerte de “masterclass” de casi tres horas a legisladores libertarios. La charla, que se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, se centró exclusivamente en temas económicos. Palabras más, palabras menos, el mandatario le pidió a los senadores y diputados que lo escuchaban lo mismo que antes le había transmitido a su equipo. “Destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico”, resumió una fuente oficial.

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