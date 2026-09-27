Una economía que juega al límite con la posibilidad de una recesión

La actividad económica se contrajo en julio y las primeras señales de agosto no son tan alentadoras. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) midió que la economía perdió un 2,9% en julio a nivel mensual y un 1,4% de forma interanual. Ante esto, las consultoras resaltaron esta semana que comenzó a crecer el debate respecto de la necesidad de medidas de estímulo y plantearon cuánto más estará exigido el programa financiero de cara a 2027.

Desde Wise Capital recordaron esta semana que para encontrar un registro peor al de este mes, fuera de la emergencia sanitaria, hay que remontarse a finales de 2019. Esta drástica baja responde principalmente a las fuertes caídas sufridas por motores clave como la industria manufacturera y la construcción. Dichos rubros mostraron retrocesos del 5% y 4,6%, respectivamente.

“Como consecuencia directa de estos indicadores desfavorables, el fantasma de una recesión técnica acecha con fuerza al tercer trimestre del año. La acumulación de cifras en rojo complica de forma severa cualquier expectativa de recuperación en el corto plazo”, expresaron esta semana desde Wise Capital.

riesgo cierto

Por su parte, desde Adcap aportaron: “Después de que el PBI se contrajera 0,6% t/t en el segundo trimestre, la economía enfrenta ahora un riesgo significativo de entrar en una recesión técnica: agosto y septiembre deberían crecer aproximadamente 3% mensual cada uno, o alrededor de 6,1% de manera acumulada, para evitar una segunda contracción trimestral consecutiva”.

Es por ello que, desde Facimex, este dato los llevó a recortar su proyección de crecimiento al 1,5%. “Una recesión técnica comienza a ser un riesgo”, advirtieron, a la vez que el índice líder de la UTDT midió para agosto una probabilidad del 82% de que la economía ingrese en una recesión en los próximos meses. En este contexto, en el último mes creció el debate entre economistas respecto de la necesidad de medidas expansivas.