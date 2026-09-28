Una foto que generó diversas especulaciones

Fue una sorpresa porque José Luis Manzano hace años que no da motivos para convertirse en protagonista de una noticia con matices políticos. La foto del ahora empresario junto al gobernador Axel Kicillof también llamó la atención dentro del peronismo y, en general, entre los dirigentes de la política argentina.

“Chupete”, como se lo conocía cuando daba sus primeros pasos en la política nacional, lleva años alejado de la función pública y concentrado en su actividad empresarial. Desde entonces, se convirtió en uno de los referentes de un grupo empresario que, en pocas décadas, llegó a constituirse en uno de los holdings más importantes de la Argentina, con presencia en una amplia variedad de actividades, pero especialmente en aquellas relacionadas con concesiones y servicios públicos, sectores estratégicos para el país y negocios e inversiones que también se extienden más allá de las fronteras argentinas.

Desde su actuación en la Cámara de Diputados en la que asume representando a la provincia de Mendoza con 27 años de edad llegó en poco tiempo a presidir el bloque justicialista y luego fue Ministro del Interior del presidente Menem desde el 12 de agosto de 1991 y el 4 de noviembre de 1992. El riojano en ese periodo ya sufría un desgaste mientras surgían denuncias sobre la presunta corrupción del gobierno. Integró el “Trío de los mendocinos” que adquiere gran influencia en la administración del presidente Menem y actuaba junto a Roberto Dromi que fue calificado como el ingeniero jurídico de las privatizaciones y Eduardo Bauzá, un negociador incansable, al que el presidente le encargó la resolución de asuntos trascendentes como el acuerdo con el radicalismo cuando Alfonsín renunció y se precipitó de Menem que sería el titular del poder ejecutivo pero un Congreso Nacional que no estaba conformado, todavía, en base al resultado de las elecciones en las que el riojano se había impuesto logrando para el peronismo un número importante de bancas. Menem comenzaba a gobernar cuando las bancadas del justicialismo todavía eran minoritarias. Necesitaría en el Congreso el apoyo de legisladores del radicalismo. Junto con Harold Laski pergeñó la fórmula de acuerdo con la cual un proyecto de ley que el riojano consideraba imprescindible que fuera aprobado rápidamente algunos de los diputados de la UCR se retiraron del recinto sin romperle el quórum y los que permanecen podrían votar en contra de la iniciativa presidencial sin producir su derrota.

Manzano se fue del país becado por las universidades de California y la de Georgetown es decir de Washington en las que terminó cursos de negocios internacionales y en finanzas. Antes de volver a la Argentina se relacionó con el millonario, exiliado cubano, Jorge Mas Canosa, un ferviente anticastrista que contribuyó a financiar la primera operación significativa en la que participó Manzano que facilitó el crecimiento de Alfredo Vila mediante la adquisición de empresas de cable, televisión y estaciones de radio. Aparentemente la relación con la familia Mas Canosa se prolongó algún tiempo y no existe información sobre cuándo y por qué esas relaciones se enfriaron. Los hijos del cubano son actualmente quienes tienen la participación mayoritaria en el Inter Miami, el equipo en el que juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Una mera coincidencia ya que Vila, el hasta hoy socio de “Chupete” controla el club mendocino Independiente Rivadavia que bajo su liderazgo creció rápidamente.

Manzano consiguió el apoyo de inversores que se convirtieron en sus socios y acumuló capital que le permitió un crecimiento vertiginoso. En la actualidad es uno de los propietarios y conductores de empresas como Edenor, Metrogas, Edemsa —distribuidora de electricidad de la provincia de Mendoza— e Hidroeléctrica Ameghino, generadora de energía en Chubut. A este entramado se suman los negocios desarrollados junto a Mercuria Energy Group, compañía que en 2026 adquirió los activos argentinos de Raízen, anteriormente pertenecientes a Shell, entre los que se encuentran cerca de 900 estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud.

Phoenix Global Resources, petrolera enfocada en la exploración y producción de hidrocarburos, principalmente en Vaca Muerta y Río Negro. Integra Oil & Gas, que realiza operaciones vinculadas a la producción de petróleo y cuenta con inversiones en Venezuela, además de Interoil. En minería, también posee participaciones e inversiones vinculadas a Compañía Minera Aguilar, dedicada históricamente a la producción de plata, plomo y zinc en Jujuy, provincia en la que una alianza entre Gerardo Morales en esa época presidente de la UCR y Sergio Massa se impuso en las elecciones y sigue teniendo una importante influencia en la política de esa provincia. Además de otros proyectos mineros, entre ellos emprendimientos vinculados al uranio; y en Volcan Compañía Minera, dedicada principalmente a la producción de zinc, plomo y plata, con operaciones de relevancia en el sector minero sudamericano.

En telecomunicaciones, su entramado empresario también participó en la adquisición de Movistar Perú, filial de Telefónica en ese país. Bodegas Altus, productora de vinos premium. Universidad del Congreso, institución educativa de nivel superior cuya Fundación es presidida actualmente por Manzano.

En medios de comunicación, Manzano es cofundador y accionista de uno de los grupos multimedia más importantes del país, que controla medios como América TV, A24, Radio La Red, El Cronista y distintos portales digitales. En este sector integra un bloque empresario junto a Daniel Vila, quien lo acompaña desde hace décadas en numerosos emprendimientos, y otros empresarios que se fueron incorporando a distintas inversiones y sociedades, entre ellos Gustavo Scaglione y Claudio Belocopitt.

En estos días participa con Mario Filiberti en la licitación para adjudicar la propiedad de AYSA, la empresa a cargo del servicio de la provisión de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y algunas de la Provincia.

Reconocido como uno de los más hábiles operadores en mercados altamente regulados por el Estado y lidera uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina por lo que su fotografía con el gobernador de la provincia motivó especulaciones entre políticos y líderes de las grandes compañías privadas del país.