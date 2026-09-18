Una leve mejora en la confianza del consumidor

La confianza del consumidor mejoró en septiembre a partir de un aumento de las expectativas favorables en los sectores de menores ingresos y en el interior del país.

Así se desprende del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella. El indicador alcanzó en septiembre los 41,18 puntos, que representa un aumento mensual de 2,37% en comparación con los 40,23 puntos obtenidos en agosto.

El avance quebró dos caídas consecutivas en agosto y julio. En la comparación con el mismo mes del año anterior el indicador muestra un aumento de 3,44%.

En la distribución territorial, el mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%.

EL INTERIOR

De esta manera, el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

Por otra parte, al clasificar los resultados según el nivel de recursos del hogar, los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%.

En esta oportunidad, los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los hogares de ingresos altos (40,95 puntos).

Al analizar la estructura interna del índice por áreas temáticas, el estudio detalló que “Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones”.

En esa línea, la mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por Situación Macroeconómica (-0,75%).

En lo relativo al horizonte temporal de los consumidores, la investigación distinguió entre la percepción de la coyuntura y las proyecciones a mediano plazo.

Durante el noveno mes del año, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes mostraron un incremento de 0,33%.

Frente al mismo período del año previo, las Condiciones Presentes se encuentran 9,42% por encima, en tanto que las Expectativas Futuras se ubican 0,24% por debajo.

El informe incluyó además una perspectiva histórica del indicador: “El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,09%”.