Una marcha estudiantil en medio de la pelea del PJ

Estudiantes secundarios se movilizarán hoy en La Plata para conmemorar los 50 años de La Noche de los Lápices. La tradicional movida que tiene por objetivo recordar la lucha por el boleto estudiantil en el marco de la cual se produjo el secuestro y desaparición de alumnos por parte de la dictadura militar, viene en esta ocasión cruzada por la disputa política entre el kirchnerismo y Axel Kicillof.

En lo formal, la marcha comenzará a las 14.30 en Plaza Olazábal, (7 y 38), y finalizará frente al Ministerio de Obras Públicas, en 7 y 59, con un acto y bandas en vivo.

La convocatoria está llamada por la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES), que viene manteniendo un contrapunto con el gobierno bonaerense en el marco de la organización de la actividad.

La disputa arrancó cuando la FES pidió al gobierno bonaerense que aportara micros para el traslado de estudiantes que llegarán a La Plata desde otros rincones de la Provincia y Capital Federal. Pero según la organización, se encontró con la negativa de la Provincia.

“Nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado provincial sino solamente ´las organizaciones políticas o aliados´”, sostuvo la FES Y añadió: “Es mentira, porque desde el año 2012 de manera ininterrumpida el área de Juventud de la Provincia viene garantizando parte de la movilidad de los estudiantes que participan de esta jornada”.

La tensión tiene que ver con que, según trascendió, buena parte de los manifestantes enarbolarán carteles con la consigna de “Cristina Libre”. Incluso, en el comunicado que difundió ayer, la FES reivindica la figura de la ex presidenta e incluso desliza que se habría buscado condicionar el acompañamiento del Gobierno a la marcha si se modificaba esa consigna.

En el comunicado que difundieron, los organizadores dejaron en claro su respaldo a Cristina Kirchner. “En nuestro país vuelve a existir la proscripción política con la injusta detención” de la ex presidenta que, como se sabe, está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En la Provincia salieron al cruce de las críticas de la FES y señalaron que el ministerio de Desarrollo de la Comunidad que lidera Andrés “Cuervo” Larroque no tiene entre sus funciones financiar colectivos para una movilización. El ex camporista había sido uno de los apuntados por los estudiantes.

Además, dijeron que no estarán ausentes en otros aspectos de la organización ya que se instalarán postas sanitarias a lo largo del recorrido por la avenida 7.

Pese a las críticas, Kicillof no estará ausente de la movilización. Tenía previsto originalmente encabezar una actividad en 9 de Julio, que canceló. El mandatario estará en un acto a las 13 en la plazoleta de 8 y 61 y luego se sumará a la marcha.