Una misión avanza con inversiones en el país

Una misión de Estados Unidos llegó a la Argentina para avanzar en el Corredor Andes-Atlántico, un proyecto de inversiones por USD 7.000 millones destinado a mejorar la infraestructura de transporte, energía, minería y tecnología. La delegación, integrada por funcionarios del Departamento de Estado, EXIM Bank y DFC, fue recibida por el embajador Peter Lamelas y el canciller Pablo Quirno. Permanecerá en el país del 5 al 9 de octubre. La agenda incluye reuniones en Buenos Aires y Jujuy, con foco en el litio.

CAPUTO A TAILANDIA

Luis Caputo viajará a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, del 12 al 18 de octubre. Se reunirá con Kristalina Georgieva para avanzar en la tercera revisión del acuerdo. Lo acompañarán José Luis Daza, Santiago Bausili y Vladimir Werning. El viaje se concretará tras la visita de una misión técnica del FMI a Buenos Aires, encabezada por Joyce Wong, entre el 21 y el 29 de septiembre.