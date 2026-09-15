Una nueva denuncia contra la AFA pasa al juez de Campana

Otra denuncia por supuesto lavado de dinero que involucra al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a su tesorero Pablo Toviggino se investigará en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El magistrado ya investiga la compra de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de Toviggino.

El caso que el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín envió ahora a Campana estaba a cargo de la jueza federal porteña María Servini. La decisión de remitir el trámite a González Charvay obedeció a que “favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia”, según el fallo que trascendió.

La investigación se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni sobre un presunto esquema de lavado de activos con fondos de la AFA.