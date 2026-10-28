“Una persona competente para ejercer su cargo”

El Gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei, le respondió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego del pedido de un examen psicofísico para Javier Milei: “El Presidente es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional”.

Mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que “valoran la respuesta oficial”, sin embargo, señaló que esa explicación es “incompleta y evasiva” porque la salud de Milei “es un asunto de Estado”.

Luego de que ATE intimara al Gobierno nacional para que dé precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Milei, la respuesta oficial también señaló que el Presidente “ostenta un cargo de elección popular” conforme a los requisitos previstos en la Constitución nacional; sin embargo, el sindicato insiste en que “se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo”.

“Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito. Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”, insistió el gremio estatal.

“Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado”, explicó el gremialista.

Aguiar aseguró esa respuesta “genera más rumores que certezas”, después del pedido “básico y razonable” que solicitaron para conocer cuál es el estado psíquico y físico, luego de las imágenes que se difundieron en las presentaciones públicas que realizó el jefe de Estado en Neuquén y en su gira por España: “Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, añadió.