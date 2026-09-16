Presupuesto 2027: una por una, las obras públicas proyectadas por el Gobierno en cada provincia

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas a realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.
El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales. Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.
Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación.
Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.
La lista completa de las obras proyectadas por provincia:
Provincia de Buenos Aires
- Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín (Cabrera 222, Junín). Importe total a devengar: $2.806.259 miles
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $5.236.800 miles
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro). Importe total a devengar: $1.700.000 miles
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.275.750 miles
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.755.000 miles
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $2.119.500 miles
- Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique Nº1, de la BNPB. Importe total a devengar: $4.125.378 miles
- Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina - Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Importe total a devengar: $3.367.320 miles
- Readecuación y Mejora de los Edificios 5 y 13, Impermeabilización de Techos y Actualización de Tableros Eléctricos del Centro Atómico Constituyentes (San Martín). Importe total a devengar: $1.980.998 miles
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Templado Cálido – Zona IIIa – Marcos Paz (GEF 4861). Importe total a devengar: $2.980.787 miles
- Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote. Importe total a devengar: $46.135.945 miles
- Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR) - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $7.600.000 miles
- Travesía Urbana, Ruta Nacional N°5; Tramo: Travesía Mercedes. Importe total a devengar: $74.997.440 miles
- Construcción de Puente Ruta Nacional N°35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasico), Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles
- Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N°3, Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles
- Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas y Helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar (Programa F-16). Importe total a devengar: $10.579.134 miles
- Incorporación de Equipos de Transporte Anfibio, Equipos Sanitarios, de Comunicaciones y Militar para el GOE, Moreno. Importe total a devengar: $2.888.742 miles
- Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación. Importe total a devengar: $1.384.787 miles
- Préstamo para Incorporación de DOS (2) Fragatas Multimisión, Base Naval Puerto Belgrano (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: 1.200.000.000 de dólares.
- Préstamo para Adquisición de TRES (3) Submarinos convencionales, Base Naval Mar del Plata (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: 2.300.000.000 de dólares.
Provincia de La Pampa
- Adecuación de Edificio Adquirido - Juzgado Federal de General Pico (Calle 18 Nº845). Importe total a devengar: $2.871.657 miles.
- Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa (Av. San Martín Oeste 153). Importe total a devengar: $4.909.704 miles
- Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N°151, Tramo: Lte. Con Río Negro - Emp. R.N.N°143. Importe total a devengar: $21.518.600 miles.
- Ruta Nacional N°22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado). Importe total a devengar: $3.173.460 miles
Provincia de San Juan
- Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan (Entre Ríos Sur 282). Importe total a devengar: $1.835.371 miles
Provincia de Río Negro
- Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal - Cámara Federal de Apelaciones General Roca (España 1690). Importe total a devengar: $1.261.483 miles
- Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación (incluye RA-6) (Compartido con otras provincias). Importe total a devengar: $2.892.346 miles
- Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche. Importe total a devengar: $2.500.000 miles
Provincia de Tucumán
- Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán (Congreso N°319). Importe total a devengar: $1.220.268 miles.
- Construcción de Acueducto Vipos (BID 5578 OC-AR). Importe total a devengar: $148.257.172 miles
- Obras de Seguridad Sobre Rutas Nacionales N°9 y N°38, Tramo: Monteros - Ciudad de Tucumán. Importe total a devengar: $3.124.000 miles
- Obra de Repavimentación y Mantenimiento, Tramo: Lte. Tucumán/Catamarca - Aguilares. Importe total a devengar: $24.670.012 miles
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial - Etapa I (Viamonte 2151). Importe total a devengar: $18.329.571 miles
- Restauración de fachadas interiores de azoteas - Etapa II - Palacio de Justicia (Talcahuano 550). Importe total a devengar: $1.800.000 miles
Provincia de Neuquén
- Remodelación y ampliación del edificio sede de la ciudad de Neuquén. Importe total a devengar: $1.662.500 miles
- Mantenimiento Rutinario (TFO) Ruta Nacional N°242, Tramo: Las Lajas - Lte. con Chile (Po. Pino Hachado). Importe total a devengar: $4.475.000 miles
- Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 237 Tramo: Ea. Alicura 9 Km (D) - A. Limay Chico. Importe total a devengar: $31.687.500 miles
- Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N°237 y 40. Importe total a devengar: $22.500.000 miles
Provincia de Misiones
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Muy Cálido – Puerto Iguazú (GEF 4861). Importe total a devengar: $3.141.370 miles
- Obra de Conservación Mantenimiento y Refuerzo de Puentes S/ A° Ita-Curuzú y S/ A° Caraguatay, Ruta Nacional N°12. Importe total a devengar: $1.278.000 miles
- Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N°12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas). Importe total a devengar: $27.946.757 miles
- Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Posadas. Importe total a devengar: $1.271.848 miles
Provincia de Corrientes
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido – Zona IIb – Paso de los Libres (GEF 4861). Importe total a devengar: $2.885.167 miles
- Construcción de Variante de Paso Por La Ciudad de Corrientes En Ruta Nacional N° 12. Importe total a devengar: $17.665.047 miles
Provincias varias (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe)
- Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6. Importe total a devengar: $2.892.346 miles
Provincias de Catamarca y Santiago del Estero
- Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras - Provincias de Catamarca (QUIROS) y Santiago del Estero (FRIAS) (BID 5578/OC-AR). Importe total a devengar: $97.753.467 miles
Provincia de Salta
- Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N°40, Tramo: Abra de Acay – San Antonio de Los Cobres. Importe total a devengar: $30.613.305 miles
Provincia de La Rioja
- Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N°38, Tramo: Bazan - Lte. con Catamarca. Importe total a devengar: $22.420.121 miles.
- Obra de Mantenimiento En Ruta Nacional N°76, Tramo: Emp. Con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión). Importe total a devengar: $19.266.400 miles
- Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38. Importe total a devengar: $12.279.299 miles
- Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38 (La Rioja y Catamarca). Importe total a devengar: $112.814.415 miles
Provincia de Jujuy
- Mantenimiento Rutinario (TFO) 2025 - 2026 Provincia de Jujuy. Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°52. Importe total a devengar: $13.838.656 miles
- Construcción de Puente Sobre Aº Zanjón y Accesos Sobre Ruta Nacional N°34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma. Importe total a devengar: $10.349.091 miles
- Préstamo para Parque Fotovoltaico Cauchari- Plantas Cauchari Solar IV y V (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: 250.000.000 de dólares.
Provincia de Santa Fe
- Conservación de Rutina, Ruta Nacional N°11, Tramo: Rosario - Santa Fe. Importe total a devengar: $21.275.000 miles
- Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N°33, Tramo: Sancti Spiritu - Circunvalación de Rosario. Importe total a devengar: $9.687.621 miles
- Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Ruta Nacional N°178, Tramo: Emp. RN 33 - Las Rosas. Importe total a devengar: $47.850.000 miles
- Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito. Importe total a devengar: $1.672.000 miles
- Construcción de Terceros Carriles En RNn°9: Autopista Buenos Aires - Rosario. Importe total a devengar: $7.985.000 miles
Provincia de Chubut
- Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N°3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27. Importe total a devengar: $39.352.005 miles
- Duplicación de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N°3; Tramo: RN A010 - Trelew. Importe total a devengar: $15.107.350 miles
- Malla Crema 632 – RN 40 y RN 259 - Provincia de Chubut. Importe total a devengar: $29.455.665 miles
Provincia de Santa Cruz
- Mantenimiento Rutinario (TFO) - Provincia de Santa Cruz. Rutas Nacionales N°3, 40, 281, 288 y 293. Importe total a devengar: $27.373.125 miles
- Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. De Santa Cruz. Importe total a devengar: $27.560.000 miles
- Obra de Reparación Integral de Los Tableros de Los Puentes Sobre El Rio Santa Cruz. Ruta Nacional N°3. Importe total a devengar: $11.653.000 miles
- Construcción de Dos puentes nuevos sobre el Rio Santa Cruz en Ruta Nacional N°3. Importe total a devengar: $30.310.000 miles
Provincia de Tierra del Fuego
- Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. de Tierra Del Fuego. Importe total a devengar: $2.736.000 miles
- Construcción de Obra Básica y Pavimento en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem – Acceso a Parque Nacional Tierra Del Fuego. Importe total a devengar: $11.673.962 miles.
- Construcción de Nuevos Puentes Sobre Río Bella Vista y Río Rasmussen En Ruta Nacional Comp B. Importe total a devengar: $5.500.000 miles
Provincia de Catamarca
- Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli. Importe total a devengar: $12.279.299 miles
Provincia de Formosa
- Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa. Importe total a devengar: $1.640.994 miles
Provincia de Chaco
- Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia En Ruta Nacional N°11. Importe total a devengar: $27.131.189 miles
- Crema Malla 405A – Obras de Recuperación y Mantenimiento; Tramo: Emp. R.P. N°13 – General Pinedo, Chaco – Quimilí, Santiago del Estero. Importe total a devengar: $134.141.084 miles
Territorio Antártico Argentino
- Construcción de un Muelle para ampliar la Capacidad Operativa de la Base Antártica Conjunta PETREL (Cabo Wellchness, Isla Dundee). Importe total a devengar: $30.433.096 miles.
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