Una protesta en organismos de control podría afectar el circuito de pagos de la Provincia

Trabajadores de organismos de control de la provincia de Buenos Aires iniciaron un esquema de retención de tareas en reclamo de una recomposición salarial vinculada con el cambio de jornada laboral acordado en 2023. El conflicto podría derivar en un paro general si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.

La medida es impulsada por trabajadores nucleados en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), que cumplen funciones en dependencias como la Contaduría General y la Tesorería General de la Provincia.

Según informaron desde el gremio, las retenciones comenzaron con dos horas y se prevé que se extiendan progresivamente a tres y cuatro horas durante esta semana. El viernes habrá una nueva asamblea para definir los pasos a seguir y, en caso de no haber avances en la negociación, se analiza realizar un paro general el lunes 14.

El reclamo tiene como antecedente el acuerdo alcanzado en 2023 para ampliar de 30 a 40 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

El reclamo por las bonificaciones

Desde APOC sostienen que el incremento de la jornada debía reflejarse no sólo en el salario básico correspondiente a cada categoría, sino también en dos bonificaciones remunerativas que percibe el personal.

El planteo gremial se basa en que el paso de una jornada de 30 a 40 horas semanales representa un aumento del 33,3% en el tiempo de trabajo. Según la organización, esa proporción también debería haberse aplicado sobre los adicionales salariales.

En 2023, el Gobierno bonaerense otorgó sobre esas bonificaciones un incremento del 9,9%, mientras que el sindicato reclamaba una suba del 33%. La diferencia quedó planteada en un comunicado difundido por APOC el 30 de junio de ese año.

Desde el gremio señalaron que el reclamo actual no busca establecer un nuevo aumento salarial, sino recomponer la diferencia que, según su posición, quedó pendiente a partir del cambio de régimen horario.

APOC calcula que todavía resta compensar alrededor de 28 puntos porcentuales sobre determinados componentes salariales. Ese cálculo corresponde al planteo sindical y no implica que exista un reconocimiento de esa diferencia por parte del Gobierno provincial.

Una nueva propuesta que fue rechazada

El conflicto volvió a escalar luego de una reunión entre representantes gremiales y funcionarios del Ministerio de Economía bonaerense. Según informó APOC, en ese encuentro se ofreció una recomposición del 8,5%, distribuida en cuotas hasta diciembre.

La propuesta fue rechazada por los trabajadores, que mantienen el reclamo por las diferencias salariales originadas, según sostienen, en la modificación de la jornada laboral de 2023.

La disputa también derivó en una presentación judicial en la que se reclaman esas diferencias. En ese expediente declaró Pedro Fernández, secretario general de APOC de la provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento no hubo una resolución sobre el fondo de la controversia.

El conflicto podría profundizarse

Mientras continúan las conversaciones, los trabajadores resolvieron avanzar con un esquema progresivo de retenciones de tareas. La próxima instancia será la asamblea prevista para el viernes, donde se analizará la continuidad de las medidas.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, APOC evalúa convocar a un paro general para el lunes 14.

Las medidas alcanzan a trabajadores de organismos que intervienen en distintos procesos administrativos de la Provincia, entre ellos áreas vinculadas con la Contaduría y la Tesorería. Por el momento, las retenciones son parciales y escalonadas, por lo que cualquier eventual impacto sobre el funcionamiento de esos organismos dependerá de la extensión y modalidad que finalmente adopten las medidas de fuerza.

El reclamo salarial se mantiene abierto desde 2023, cuando se produjo el cambio de jornada laboral y quedó planteada la discusión sobre el impacto de esa modificación en distintos componentes de los salarios.