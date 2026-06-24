"Una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos": Javier Milei le pegó al Congreso, cuestionó a la oposición y habló de la caída del consumo

El presidente Javier Milei encabezó este martes una charla en la Fundación Faro, acompañado por los nuevos funcionarios de comunicación del Gobierno, Adrián Ravier y Fabián Fernández, donde defendió los resultados económicos de su gestión y celebró el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre del año.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que “hoy se cayeron todas esas mentiras” en referencia a las críticas sobre la situación económica y destacó que el PBI registró un crecimiento del 2,3% interanual. “Mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hizo que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”, sostuvo.

Milei cuestionó a quienes aseguraban que la economía atravesaba una etapa de crisis profunda y habló de un “milagro económico”. Además, apuntó contra el Congreso por las derrotas legislativas del año pasado y afirmó que “en el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal”, al definir esa etapa como “una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”.

El Presidente también destacó la incorporación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y señaló que le espera “un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”. El economista fue presentado en el marco de la llamada “batalla cultural” impulsada por el oficialismo.

De cara al futuro político y con referencias a las elecciones de 2027, Milei sostuvo que su programa económico llevará al país a una etapa de crecimiento. “Si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Argentina se va a encaminar y va a crecer como nunca lo vio antes en su historia”, afirmó.

En esa línea, aseguró que “inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación” y anticipó una mejora en los ingresos: “ya que el salario ya le gana a la inflación, van a subir las jubilaciones” y “el consumo va a despegar”.