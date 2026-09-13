Unión por la Patria pierde un legislador

El diputado nacional Ernesto “Pipi” Ali formalizó su salida de Unión por lo Patria y su integración al bloque Primero San Luis, que hasta ahora tenía como único miembro a Jorge “Gato” Fernández.

De esta manera, la principal bancada opositora, presidida por Germán Martínez, pierde un nuevo integrante, quedando en 92 diputados.

Ali, que tiene mandato en la Cámara baja hasta diciembre del 2027, es un dirigente peronista históricamente alineado al sector del ex gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.

Antes de recalar en el Congreso de la Nación, se había desempeñado como intendente de la localidad de La Toma entre 2019 y 2025.

Según se supo de fuentes parlamentarias de Unión por la Patria, Ali tomó la decisión por razones estrictamente vinculadas a su posicionamiento a nivel provincial, pero seguirá coordinando posiciones con la bancada de origen.

“Gato” Fernández, su nuevo compañero de bloque, nunca llegó a integrar la bancada de Unión por la Patria pero siempre votó en sintonía con el espacio mayoritario del peronismo en Diputados.

RECLAMO POR UNA BANDERA

Por otra parte, un total de 27 diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron un proyecto de resolución a través del cual le exigen al Gobierno nacional que restituya una bandera nacional argentina que flameó en las Islas Malvinas en el marco del Operativo Cóndor en septiembre de 1966 y que en febrero del 2025 fue retirada de la Casa Rosada sin explicaciones oficiales.

El Operativo Cóndor fue una acción patriótica y de protesta realizada el 28 de septiembre de 1966 por un grupo de 18 jóvenes argentinos liderados por Dardo Cabo, quienes desviaron un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas para reafirmar la soberanía argentina.

“Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo Cóndor”, destacó Valdés.

La enseña nacional se encontraba exhibida en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta que fue retirada en febrero de 2025.