El dictamen no es vinculante, pero marca precedente. La causa puede llegar hasta la Corte

El Gobierno nacional sufrió un nuevo y contundente revés judicial en el litigio por el presupuesto de las universidades nacionales. El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025 —mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Financiamiento Universitario pero suspendió de hecho su ejecución— es inconstitucional, al advertir que el oficialismo intentó anular por vía administrativa una norma que el Congreso había ratificado tras rechazar el veto presidencial.

El núcleo del dictamen se centró en la división de poderes y derechos regresivos. En su presentación, Cuesta sostuvo que la maniobra del Gobierno de Javier Milei vulnera el esquema constitucional de formación y sanción de las leyes, ya que “desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, frenar la entrada en vigencia de la norma no constituye un mero trámite presupuestario, sino una decisión con impacto directo sobre garantías constitucionales:

Autonomía y autarquía universitaria

El fiscal remarcó que la suspensión afecta el funcionamiento institucional y financiero garantizado por la Constitución nacional a las casas de altos estudios.

Advirtió que la medida produce “un impacto regresivo sobre los derechos a la autonomía y autarquía universitaria y el derecho a la educación a cuya protección se dirige la ley”.

El conflicto jurídico gira en torno al mecanismo utilizado por la Casa Rosada tras perder la pulseada parlamentaria. Luego de que ambas cámaras del Congreso insistieran con la sanción de la ley y revirtieran el veto presidencial, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025: promulgó formalmente el texto, pero dejó en suspenso su aplicación amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629 (de Administración Financiera y Control de Gestión), que estipula que toda norma que genere gastos debe indicar su fuente de financiamiento o quedar suspendida hasta tanto se incluya en el presupuesto.

El dictamen fue especialmente severo respecto al manejo de las partidas públicas durante los ejercicios 2024 y 2025. Cuesta subrayó que al momento de la promulgación “no existía un presupuesto legalmente aprobado”, debido a que el Gobierno había optado por prorrogar el Presupuesto 2023.

En ese contexto de discrecionalidad en la reasignación de recursos, el fiscal señaló una “postura contradictoria” del oficialismo: mientras alegaba falta de fondos para cumplir con la ley universitaria, sí habilitó partidas extraordinarias para otras dependencias del Estado, mencionando explícitamente el caso de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

“Frente a una ley que reconoce el progresivo deterioro del sistema nacional de educación superior y ordena medidas concretas para remediar esa situación, el Poder Ejecutivo se ubicó como un mero ejecutor presupuestario que omitió justificar haber agotado todas las alternativas de las que dispone para lograr el cumplimiento de la norma”, concluyó Cuesta.

Cómo sigue la causa

El dictamen de Rodrigo Cuesta no es vinculante, pero marca un precedente de peso antes de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dicte sentencia de fondo sobre la validez del Decreto 759/2025. De confirmarse el criterio de la Fiscalía en segunda instancia, el Gobierno quedará obligado a destrabar los fondos previstos por la ley o bien a recurrir en última instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.