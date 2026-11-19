Los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se plegarán al paro nacional y movilización convocados para el próximo miércoles 25. Esa semana además coincide con el feriado del lunes 23 (Día de la Soberanía) y con el asueto del jueves 26 (Día del no docente), por lo que la UNLP contará en ese lapso con solo dos días de clase (martes y viernes).

Luego de acumular más de 45 jornadas de protesta, la nueva medida de fuerza incluirá una protesta con epicentro frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado conjunto, los gremios fundamentaron su decisión en la continuidad del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que la previsión presupuestaria para el año que viene profundiza el recorte sobre la educación superior. Los recursos contemplados por el oficialismo implican una asignación 33% inferior a los requerimientos que, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), necesita el sistema para funcionar con normalidad.

La huelga apunta a frenar lo que los referentes sindicales definieron como una “sentencia de muerte” contra la universidad pública promovida por el Gobierno libertario.