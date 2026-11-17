Una vez más, el presidente Javier Milei habló de la marcha de la economía nacional, al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, donde además pronosticó otra vez que tendrá un segundo mandato: "Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto", aseguró.

Además, el mandatario habló del punto de partida de su gestión, volvió a criticar y a la oposición y expresó que habrá mejoría en el futuro.

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución.

Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo”.

Después, el jefe de Estado comentó: “Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó.

Y volvió a apuntar contra el rol de la oposición, previo a su asunción: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”.

Por otro lado, además de asegurar que será reelecto, lanzó un mensaje contundente de cara a la elección presidencial: “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”. “Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, aseveró.