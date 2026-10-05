Vence el plazo para anotarse como voluntario

El plazo para la preinscripción de voluntarios para la visita del papa León XIV al país vence esta noche a las 23:59. La inscripción se realiza de forma online en el sitio oficial Preinscripción de Voluntarios.

Requisitos, tener entre 18 y 65 años (cumplidos al 8 de octubre de 2026) y ser argentino o residente legal en el país. La postulación, aclaran, no asegura una aceptación automática, ya que los candidatos deben atravesar revisiones de datos, controles y luego cumplir con capacitaciones obligatorias.