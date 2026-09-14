Vence el plazo para que Manuel Adorni aclare sus bienes a la Justicia

Este martes, vence el nuevo plazo para que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, le responda al fiscal Gerardo Pollicita las 20 preguntas que le requirió sobre su patrimonio, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en su contra. El período inicial de dos semanas culminó el pasado 25 de agosto, pero el exfuncionario pidió más tiempo y, según fuentes al tanto de la investigación, podría solicitar una nueva extensión de la fecha límite.

Según se desprende de las preguntas listas por Pollicita, el fiscal le reclama a Adorni que justifique el origen de sus fondos y el incremento patrimonial que tuvo desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año. Sin embargo, si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a indagatoria. En la causa también está investigada su esposa, Bettina Angeletti.

Durante la administración libertaria, el ingreso de dinero comprobado que tuvo el matrimonio fue de $229,7 millones, mientras que los gastos fueron de $272,8 millones, una diferencia de $43.068.549.

A esto se suman unos US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario. Algo que para el fiscal “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

Además, se indagan los préstamos que recibieron de sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos relacionados con la vivienda del country Indio Cuá, cuya remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar, al que se le habrían pagado US$ 245.000 en efectivo.

También se le pregunta al exvocero de Javier Milei por “la fuente del dinero en efectivo empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares” y se le pide que explique “la razón y las condiciones de la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos”. El detalle de la operatoria con criptoactivos y el origen del capital con el que afirma haberla iniciado es otra cuestión que investiga el fiscal.