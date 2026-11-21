El mercado ya empezó a ponerle precio a una pregunta que puede condicionar la política económica de 2027: ¿de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda? El riesgo país llegó este viernes a 1.070 puntos básicos, 139 más que en el cierre anterior, y alcanzó su nivel más alto en más de un año. En julio había tocado los 402 puntos. El salto se produjo en una rueda de ventas en Wall Street, con un castigo a los bonos argentinos más intenso que el que sufrieron otros emergentes.

Los títulos soberanos argentinos en dólares llegaron a perder más del 4%, mientras que un fondo que reúne deuda de mercados emergentes cedía 0,3% en una de las mediciones de la jornada. Las acciones argentinas también operaron mayormente en rojo en Nueva York, con bajas superiores al 5% en BBVA y Bioceres. Las dudas sobre las reservas y el financiamiento de los pagos del próximo año agravaron la presión de un mercado global con menor apetito por el riesgo.

El costo de renovar la deuda

La Argentina deberá afrontar en 2027 vencimientos en moneda extranjera por US$22.615 millones.

El Presupuesto supone que el Tesoro podrá colocar deuda por el equivalente al 110% de los títulos que vencen. Eso implica conseguir financiamiento para renovar la totalidad de esos títulos y captar fondos adicionales. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el acceso al crédito internacional a tasas manejables queda más lejos.

Ahí aparece el círculo que inquieta al mercado. Cuando los inversores dudan de que el Tesoro pueda refinanciar los pagos, venden bonos o exigen un mayor rendimiento para comprarlos.

La caída de los precios eleva la tasa que el Gobierno tendría que ofrecer en una nueva emisión. Y cuanto más caro resulta colocar deuda, más difícil es cumplir el supuesto de financiamiento del Presupuesto.

La incertidumbre electoral agrega presión sobre los plazos más largos, porque los inversores también contemplan posibles cambios en la política cambiaria y financiera.

Si las colocaciones quedan por debajo de lo previsto, el Tesoro deberá cubrir la diferencia con dólares propios, compras en el mercado o financiamiento de otras fuentes. Usar los depósitos disponibles permitiría atender parte de los pagos inmediatos, aunque dejaría un margen menor para los vencimientos siguientes.

Los dólares del comercio y la demanda de cobertura

Entre enero y septiembre, la Argentina registró un superávit comercial de US$21.198 millones. En el mismo período, las personas compraron US$27.755 millones, según los datos citados por la consultora Zentrix.

Son cifras de operaciones distintas, pero su magnitud ayuda a entender por qué un saldo comercial favorable puede convivir con dificultades para acumular reservas. Además, el promedio mensual de compras pasó de US$2.800 millones en el primer semestre a más de US$3.600 millones en el tercero.

La tensión también se vio en las cotizaciones. El dólar mayorista tocó un máximo nominal de $1.580 y la brecha con el contado con liquidación rondó el 11%. Si el Tesoro necesita conseguir más divisas para atender los pagos mientras el sector privado aumenta sus compras, al Banco Central le queda menos margen para acumular reservas y contener la presión cambiaria.

Tres escenarios para un año electoral

En el escenario más favorable de Zentrix, una buena cosecha aportaría divisas entre abril y junio, los organismos internacionales refinanciarían sus vencimientos y el acuerdo de intercambio de monedas con Estados Unidos seguiría disponible. Esa combinación permitiría al Banco Central sumar reservas, al Tesoro renovar más del 100% de sus vencimientos y al dólar mantenerse alejado del techo de la banda.

Una segunda posibilidad es que el Gobierno logre sostener el tipo de cambio y cumplir con los pagos mediante tasas más altas, el uso de depósitos del Tesoro y las compras de divisas del Banco Central. El costo se sentiría en el crédito, el consumo y la recaudación. En ese escenario, la economía podría llegar a las elecciones con el dólar contenido y poco crecimiento.

El cuadro más adverso se abriría si se redujera el respaldo externo, se complicara el cumplimiento de las metas de reservas acordadas con el FMI o la incertidumbre electoral acelerara la demanda de dólares. Una depreciación fuerte, además, agravaría la presión fiscal. Según Zentrix, una suba del dólar del 10% elevaría en unos $1,7 billones el gasto en intereses medido en pesos.

En ese escenario, el temor a una devaluación podría llevar a empresas y ahorristas a adelantar sus compras de dólares. Si el Banco Central tuviera que vender divisas para contener la cotización, el uso de reservas achicaría el margen para afrontar los compromisos externos.

La consultora ubica entre las señales de mayor tensión un riesgo país sostenido por encima de los 1.000 puntos, una brecha cambiaria superior al 15% y licitaciones en las que el Tesoro consiga renovar menos del 90% de los vencimientos. La rueda del viernes mostró que el mercado ya exige una prima más alta para financiar a la Argentina. Las próximas licitaciones y la evolución de las reservas dirán cuánto margen tiene el Gobierno para cubrir los pagos de 2027.