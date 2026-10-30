Ventas: empresarios no esperan cambios

El 67% de los empresarios consultados no espera cambios en las ventas en los próximos seis meses, según un sondeo del Centro de Estudios Económicos y Financieros.

A la hora de informar sobre los planes futuros, el 86,6% no planea incrementar inversiones en los próximos 6 meses.

Al ser consultados sobre cómo prevén que evolucionará la dotación de personal de su empresa en los próximos 6 meses, el 26,7% dijo que será peor.

En cuanto a cómo esperan que evolucionen los márgenes de rentabilidad, el 26% estimó que mejorarán, pero el 33% estimó que empeorarán.

Consultados sobre cómo esperan que evolucionen las condiciones de acceso al crédito y tasas de interés para su empresa en los próximos 6 meses, el 26,7 % respondió mejor, 46,7% igual y 26,7% peor.

El grupo de encuestados fue heterogéneo permitiendo un equilibrio sectorial y confluencia de diferentes visiones respecto a una realidad económica heterogénea.

Durante la primera quincena del mes de octubre les consultamos respecto a sus expectativas sobre la economía nacional, regional, ventas, inversiones, rentabilidad y empleo.

El valor del Índice de Expectativas Empresariales es 4,665, resultado Neutral Negativo y permite establecer pautas convenientes de gestión empresarial.

Tanto las expectativas económicas regionales como las de ventas e inversión real inducen a un control exhaustivo de stocks, reduciendo los excedentes procurando eficiencia e incremento de índices de rotación.