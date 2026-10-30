Versiones cruzadas por los audios de Spagnuolo en el caso Andis

Un supuesto informe de la Gendarmería Nacional sobre una pericia de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) generó versiones cruzadas entre el Gobierno y la Justicia.

Ayer, la Casa Rosada difundió un comunicado en el que se aseguraba que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional no pudo determinar que los audios sean auténticos.

De acuerdo con esa información, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. También señaló que no pudieron descartar que hayan sido manipulados ni el uso de inteligencia artificial para alterar voces.

Además, apuntaron que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen, dado que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de realizar la pericia.

Sin embargo, fuentes judiciales consignaron que aún no se presentó ningún informe firmado sobre el análisis de los audios. “No hay conclusiones de Gendarmería”, remarcaron.

La investigación sobre presuntas coimas en la disuelta Andis se inició tras la filtración de unos audios adjudicados a su entonces director, en los que mencionaba un presunto esquema de corrupción que involucraría a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

En ellos se escucha una voz que sería la de Spagnuolo, que mencionaba a una Karina que recibía un 3% de los retornos ilegales. En otro pasaje dice que habló con el Presidente sobre la situación.

Según Gendarmería, no se pudieron asignar técnicamente las voces de las grabaciones a las personas imputadas. En Comodoro Py, en cambio, sostienen que el fiscal Franco Picardi tiene otros elementos de prueba sobre los que apoya la investigación.