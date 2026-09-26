Vía libre para cuatro proyectos contra el endeudamiento familiar

Las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados bonaerense avanzaron ayer con cuatro proyectos que buscan amortiguar el sobreendeudamiento de las familias.

Se trata de iniciativas que en principio se aprobarían el martes en la sesión de la Cámara baja, una de las cuales volvió a exhibir las diferencias que existen entre La Cámpora y el sector de Axel Kicillof.

El nuevo cruce se dio alrededor de la iniciativa que presentó el camporista Facundo Tignanelli junto al Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Básicamente. pretende darle respaldo legal a los deudores. Si bien el texto terminó siendo aprobado, diputados del kicillofismo pusieron reparos a sus alcances y se abstuvieron en la votación.

“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, dijo la legisladora Ana Luz Balor.

El segundo proyecto incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. Se busca que las prestadoras de dinero brinden “información clara” al interesado en tomar deuda y a brindar la posibilidad de revisar las condiciones del crédito ante el deterioro de la situación económica tanto general como la del deudor.

La tercera iniciativa busca prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores y “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda”.

Finalmente, se creará el Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo, que permite a los vecinos presentar denuncias en los Juzgados de Familia y de Paz, para así aligerar la vía legal en los reclamos sin iniciar ningún trámite administrativo previo.