VIDEO | La Plata: una concejal calificó a otro de "enfermo  espiritual" y éste la acusó de "enanez mental"

El Concejo Deliberante platense volvió ayer a ser escenario de un escandaloso cruce entre dos ediles, en los que ambos se lanzaron durísimas acusaciones durante la sesión, motivando un enfático llamado por parte del presidente del Cuerpo, Marcelo Galland.

Fue cuando la edil de Fuerza Patria vinculada a la agrupación de Juan Grabois, Gisela Di Dio, acusara a los concejales del bloque libertario de "enfermos espirituales". El motivo del enojo fue el rechazo del presidente de esa bancada, Guillermo Bardón, a votar un repudio por la agresión que recibió una persona trans en los bosques de Palermo la semana pasada.

El argumento de Bardón fue que uno de los artículos de la presentación acusaba al gobierno nacional de infundir discursos de odio en la población, por lo que esa referencia y afirmación era "invotable" para la bancada violeta.

Sin embargo, ante los duros reproches de la peronista por la falta de acompañamiento y el epíteto de "enfermos" que les lanzó, el libertario devolvió el golpe: "Lamento que la concejal tenga tal enanez mental", concluyó el discurso desde su banca.

El momento de tensión motivó que Galland llamara al orden y recordara que "cada concejal tiene derecho a fijar posición a favor o en contra" sobre los temas que se presentan y remarcó que la iniciativa no estaba en tratamiento, sino que pasaba a comisión. "Así es la democracia", reprendió.