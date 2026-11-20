“El dólar está barato, evidentemente”. Así resumió el economista Matías Remes Lenicov su diagnóstico sobre el tipo de cambio en una entrevista con Despierten Bonaerenses, por la Redonda 100.3 y las plataformas digitales de EL DIA.

En una semana marcada por la suba del riesgo país y la presión sobre el dólar, el subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de La Plata advirtió que, cuando los precios suben más rápido que la divisa, los ahorristas empiezan a comprar dólares para cubrirse.

Según explicó, el Gobierno busca evitar una devaluación por el impacto que tendría sobre los precios. Pero advirtió que “ese atraso cambiario va a ser un costo muy fuerte cuando haya que hacer la corrección”. También señaló que la Argentina enfrenta dificultades para competir con Brasil y que, si la reducción de los costos internos demora, la presión sobre el tipo de cambio puede aumentar. Entre las medidas que permitirían aliviar esos costos, mencionó la posibilidad de aprovechar Vaca Muerta para abaratar la energía y el transporte.

Remes Lenicov vinculó la tensión financiera con la incertidumbre local y el contexto internacional. Explicó que, cuando sube el rendimiento de los activos estadounidenses, los inversores encuentran allí una opción que combina mayor rentabilidad y seguridad. Para economías como la argentina, sostuvo, ese movimiento puede traducirse en más presión cambiaria y un mayor costo de financiamiento.

EL EMPLEO Y LA APERTURA COMERCIAL

“El problema del empleo es uno de los más graves”, sostuvo el economista. Señaló que, además de la pérdida de puestos de trabajo, algunas empresas buscan reemplazar contratos en relación de dependencia por esquemas de monotributo. A su juicio, ese cambio deteriora la calidad del empleo y debilita el financiamiento del sistema jubilatorio.

También cuestionó la velocidad de la apertura comercial. Planteó que muchas pymes tienen dificultades para adaptarse y propuso avanzar por etapas, con una definición previa de qué sectores productivos se busca desarrollar. En esa línea, cuestionó el alcance de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sugirió vincularlos con metas de creación de empleo y una mayor participación de proveedores locales. Mencionó en particular a la industria metalmecánica bonaerense, que podría abastecer de maquinaria y herramientas a los grandes proyectos.

EL PETRÓLEO Y LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO

Remes Lenicov señaló que la minería y el petróleo sostienen el crecimiento de la economía mientras retroceden actividades con mayor peso en el empleo, como la construcción y el comercio. Advirtió que, si baja el precio internacional del crudo, la Argentina podría recibir menos dólares por sus exportaciones incluso si Vaca Muerta mantiene el volumen de producción.

En cuanto a la inflación, pidió actualizar la canasta que se usa para medirla. Señaló que la estructura de consumo cambió desde la base de 2004-2005, tanto por el peso de las tarifas como por la incorporación de servicios como internet y las plataformas digitales.

“El orden fiscal es clave. Y eso tiene que perdurar en el tiempo”, afirmó al evaluar la política económica del Gobierno. Propuso que ese acuerdo se extienda a la política monetaria y cambiaria, los ingresos y la inserción comercial y financiera del país. A su juicio, contar con una dirección común permitiría sostener políticas productivas más allá de los cambios de gobierno y aprovechar el crecimiento energético y minero para impulsar la actividad y el empleo registrado.