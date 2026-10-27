Viene el Papa: el propio León XIV lo confirmó

El papa León XIV seguirá adelante con su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, una vez que los médicos determinaran que no hay razones médicas que le impidan viajar tres semanas después de una cirugía por cáncer de pulmón, confirmó el Vaticano.

La oficina de prensa del Vaticano indicó que la recuperación del Papa continúa avanzando en consonancia con las evaluaciones favorables de su equipo médico. También confirmó que el Pontífice mantiene el ya ambicioso programa del viaje.

Los cirujanos le extirparon un lóbulo el 13 de octubre, donde se encontraba el nódulo que posteriormente fue diagnosticado como maligno, en el primer gran episodio de salud del pontificado de 17 meses de León XIV. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha reanudado gradualmente sus actividades y ajusta su agenda para priorizar la recuperación y los periodos de descanso, señaló el comunicado.

El médico del Papa, Luigi Carbone, afirmó que no hay ninguna razón médica que impida el viaje de León a Sudamérica, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

Ansioso por volver

León XIV manifestó su gratitud por las oraciones y el apoyo que ha recibido durante su recuperación y expresó que estaba ansioso por regresar a una región donde pasó periodos importantes de su vida.

“Tengo muchas ganas de volver al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida”, declaró el papa el lunes. “Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”.

El Vaticano señaló que la visita brindará una oportunidad para que elPpapa fortalezca los lazos con las iglesias locales, aliente a los fieles y promueva un mensaje de fe, esperanza y paz en Uruguay, Argentina y Perú.

De acuerdo con el Vaticano, “la intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional”.

“Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, apuntó la nota.

León, de 71 años, fue operado con éxito el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Recibió el alta el 17 de octubre.

Aunque Margaritora aseguró que no existían “razones clínicas” para que el viaje a Sudamérica no siguiera adelante, algunos observadores del Vaticano habían especulado con que la gira podría sufrir alguna modificación.

El Vaticano anunció el viernes que el santo padre cancelará una visita prevista a Asís el 27 de octubre, siguiendo la recomendación de sus médicos.

“Alegría enorme”

El presidente Javier Milei definió como “una alegría enorme” la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, pautada del 8 al 11 de noviembre.

En la misma línea, se manifestó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien expresó: “¡Qué gran emoción la confirmación de su visita!” y añadió: “Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza”.

Mientras tanto, continúan los preparativos para recibirlo tanto en la Ciudad de Buenos Aires , como en Claypole, Luján y Córdoba. Se esperan millones de fieles.